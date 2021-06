Romero: "El comportamiento de Sergio Ramos ha sido ejemplar, la RFEF lo ha gestionado de manera lamentable"

Este sábado, Antón Meana contó en 'Carrusel Deportivo' que la Real Federación Española de Fútbol andaba molesta con el entorno de Sergio Ramos. Dentro de la Federación creen que no se han portado bien estas semanas y piensan que mediáticamente hubiera sido insostenible convocar a Ramos teniendo en cuenta su actual estado físico.

Algo que este domingo ampliaron tanto Antón Meana como Javi Herráez en la previa de la rueda de prensa de Luis Enrique Martínez y Jordi Alba, y a poco más de 24 horas del debut de España contra Suecia.

La opinión de Antonio Romero

Ante esta información, Antonio Romero ofreció su punto de vista. "Con la manera lamentable que ha tenido el seleccionador y la Federación de gestionar la no llamada de un futbolista que ha sido capital en las últimas diez temporadas en la selección española, creo que el comportamiento de Sergio Ramos ha sido ejemplar".

Romero dejó claro los tres puntos clave de este tema. "Me parece que deslizar desde la RFEF la idea de que Sergio Ramos no está bien físicamente es inapropiada y deslizar que el comportamiento de Ramos en una concentración de 15 días, después del comportamiento ejemplar que ha tenido en la caseta y fuera de la caseta como capitán de España, podría ser inapropiado es lamentable. Y decir que la presión mediática alrededor de Sergio Ramos pidiendo la gente que fuera a ser titular teniendo lo que tenemos, yo creo que Luis Enrique que ha dicho públicamente en muchas ocasiones que es un tío que quiere ir de frente y que le sobra personalidad, me parece que el movimiento se demuestra andando".

Para el narrador de la selección y del Real Madrid, la RFEF debió gestionar este tema de forma distinta. "No creo que ninguna de esas tres razones sean suficientes para tirar paladas de tierra ni sobre Sergio Ramos ni sobre su entorno. Porque lo demás es indemostrable. Lo único que podemos demostrar fehacientemente es que Sergio Ramos, desde que se ha puesto la camiseta de la selección tanto en la absoluta como en las categorías inferiores es un comportamiento intachable. Todo lo demás son elucubraciones y no se pueden confirmar. La RFEF haría muy bien en hacer lo que hizo Ramos: poner un tuit y desaparecer de este tema".

Además, considera clave lo que pasó en marzo y cree que en el futuro se sabrá más acerca de lo que pasó en aquella concentración. "Y esto es lo menos conocido pero también lo más trascendente y se terminará sabiendo: firmo debajo de Javier Herráez, creo que en la charlotada del mes de marzo, algo pasó que nos hemos perdido. Y en ese "algo pasó que nos hemos perdido" se encuentra la explicación de que Sergio Ramos no esté en la lista definitiva".