Antonio Romero: "En marzo pasó algo entre Luis Enrique y Ramos que explica que se haya quedado fuera"

Este lunes arranca el debut de la selección española en la Eurocopa 2020 contra Suecia. El equipo de Luis Enrique puede dar el paso de estar a la altura de las favoritas de la competición.

A pesar de que el equipo comienza esta aventura mañana en Sevilla, muchos tienen la mirada puesta en la situación actual entre la Federación Española y Sergio Ramos.

La situación de Sergio Ramos con la selección española

Antón Meana comentó en Carrusel la mala relación que tiene la Federación con el entorno de Sergio Ramos, principal motivo de no ser convocado en la burbuja paralela de la selección española.

Javier Herraiz: “Sergio Ramos entiende que iba a estar en lista cuando coincidió con Luis Enrique en el Di Stefano. Cuando recibió la llamada el día antes de la lista conoce que no irá convocado. Piensa que se la ha clavado”.

"A mí me parece que Luis Enrique cuando vio a Ramos en el Di Stéfano, si ya sabía que no lo iba a llevar, se lo tenía que haber dicho"

Antonio Romero: “Me parece que lo que se ha hecho con Sergio Ramos es una charlotada. Comunicarle el último día que no irá es una falta de respeto. Se merece que la federación no manche la imagen de Ramos y su trayectoria con la Selección como lo ha tenido los grandes jugadores”.

“En marzo pasó algo entre Luis Enrique y Ramos. No sé el qué, pero pasó algo que explica que se haya quedado fuera más allá del estado de forma del jugador”.

Antón Meana: “Desde la Federación creen que el entorno de Ramos lleva intoxicando tres semanas".

Miguel Martín Talavera: “Si la Federación no quería hablar del asunto de Ramos, se ha pegado un tiro en el pie. A falta de pocas horas para el partido el tema principal es este”.

¿Quiénes formarán parte del once inicial de la selección española?

A falta de unas horas del debut de España, el debate se mantiene sobre quiénes formarán parte del once inicial de Luis Enrique. Jugadores como Unai Simón, Dani Olmo y Gerard Moreno son los más sonados.

Manu Carreño: “Creo que si nos preguntas por el XI haríamos muchos cambios. Quiero que Unai esté de titular, me gusta más ver a Llorente en el centro del campo, pero habría que ver qué hacer con Koke y con Rodri y en la delantera apuesto por Ferrán, Morata y Gerard Moreno".

Jesús Gallego: “Va a ser difícil acertar. El partido que no pudo jugar el equipo por el caso de COVID ha marcado mucho. Rodri jugará seguro, Dani Olmo también y me gustaría ver a Gerard Moreno de titular en la delantera”.

Antonio Romero: “Creo que va a jugar Unai Simón, pero por una cuestión de seguir la corriente. No hay tiempo para seguir probando. En cuanto a la delantera me gustaría ver Morata y Moreno juntos”.

Julio Pulido: “Luis Enrique tiene que luchar contra la gente que dice que le da igual quién juegue en la Selección. Me da igual Morata que Gerard, Unai Simón que De Gea... Luis Enrique tiene que hacer un once que sea reconocible y que la afición se identifique con el”.

Antón Meana: "España no ve a los jugadores que juegan en la Serie A, Bundesliga... Y no sabe quiénes son. Por eso es importante que la gente empiece a reconocerlos y haya un equipo reconocible con la selección española".

Mario Torrejón: “Tras el arranque de la Eurocopa tengo cierta ilusión. He visto a Inglaterra bajando el ritmo, a Croacia no le ha dado... No creo que seamos tremendamente inferiores y tenemos calidad".

La polémica del Dinamarca - Finlandia

Uno de los momentos que más ha marcado este arranque de la Eurocopa ha sido el incidente sucedió en el encuentro Dinamarca – Finlandia donde el jugador danés, Christian Eriksen se había desplomado sobre el terreno de juego. El jugador actualmente se encuentra estable y el partido se reanudó el mismo día a las 20:30 de la tarde “por petición de los futbolistas”.

Marcos López: “La decisión de reanudar el partido tendría que haber sido de la UEFA, no de los jugadores. Y no se tenía que haber jugado. El propio seleccionador danés lo ha admitido”.

Miguel Martín Talavera: “Ayer a la UEFA le faltó sensibilidad. Todos teníamos claro que los jugadores no estaban en las mejores condiciones”.

Antón Meana: “Me sorprende el poco poder que tienen los futbolistas. Los jugadores tenían que haber dicho que no se jugaba ese partido y si hablar con quién haga falta. En este caso se tenía que haber dicho que no se jugaba y dar igual lo que dijeran la UEFA y la FIFA”.

Dani Garrido: "Por lo menos la UEFA podía no mentir en su comunicado: a los jugadores les dieron dos opciones para reanudar el partido".