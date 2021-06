La hora de la verdad para la selección española

La selección española debuta este lunes en la Euro 2020 y pone fin a una preparación cargada de imprevistos a consecuencia de la amenaza del coronavirus. El equipo, tras someterse a pruebas PCR diarias durante más de una semana, pone el foco exclusivamente en el aspecto deportivo con los 24 citados por Luis Enrique desde la primera lista. Todos ellos, con la única excepción de Sergio Busquets, se encuentran a disposición para tratar de firmar el mejor de los estrenos recibiendo a Suecia en el estadio de La Cartuja (21:00 hora peninsular).

España ya está centrada en sacar rendimiento a una plantilla rejuvenecida en la que solamente Busquets, gran ausencia de la jornada, supera la barrera de las 100 internacionalidades. Pese a su positivo en COVID, 'La Roja' puede congratularse de no haber tenido que prescindir de ninguno de los elegidos en primera instancia. Hasta 17 jugadores fueron llamados de urgencia para entrenarse en una burbuja paralela por si hubiera sido necesaria alguna modificación.

De vuelta a la rutina de los entrenamientos conjuntos, Luis Enrique ha podido aprovechar hasta la última sesión para decidirse entre los múltiples interrogantes que sobrevuelan la primera alineación española en la gran cita.

Las dudas en el 'once'

Para empezar, la única certeza en portería es que jugará o Unai Simón, o David de Gea o Robert Sánchez. Así lo 'aclaró' el técnico en la rueda de prensa previa al debut con Antón Meana. Máximo secretismo en torno a un puesto delicado en el que la elección en el amistoso ante Portugal, Simón, se extrae como la pequeña pista a seguir.

Más adelante, la no convocatoria de un lateral diestro puro reduce el abanico de opciones a la reconversión definitiva de Marcos Llorente, 'todocampista' en el Atlético de Madrid. y de un César Azpilicueta que alternando los puestos de central y lateral se ha presentado como recién campeón de la Champions. Además del navarro, Laporte y Pau Torres son las otras opciones predilectas para el eje de la zaga. Por lo visto en los esquemas utilizados previamente, el técnico debe hacer un descarte para quedarse con una pareja de centrales.

Con el retornado Jordi Alba como indiscutible en el lateral zurdo, y que además será capitán este lunes, las siguientes dudas se trasladan al medio campo. No es así en el caso de Rodri, con vía libre en la alineación por la baja de Busquets. Llamando a la puerta del 'once' inicial se encuentran hombres como Pedri, Koke, Thiago o Fabián, aunque no hay hueco para todos.

También toca despejar nuevas incógnitas en la delantera. Gerard Moreno y Álvaro Morata trasladan el 'sprint' por ser el goleador de España hasta el día clave, mientras que la figura de Ferran Torres ha sido la más recurrida por Luis Enrique en el último año, el de su retorno al banquillo y el de la preparación extra a causa de la suspensión del torneo en 2020 por culpa de la pandemia. Dani Olmo, otro de los 'chicos de oro' del combinado español, se estrenó con fuerza en sus primeros encuentros con la Absoluta y, pese a haber descendido ligeramente sus prestaciones en los últimos meses, no tiene totalmente descartada su presencia.

Al calor de Sevilla

Público reducido volverá a arropar a la selección española como local en una fase final de una Eurocopa. Las 16.000 entradas puestas a la venta no han llegado a agotarse en el día de partido pese a que está previsto un gran ambiente. Esta circunstancia, no obstante, fue puesta en duda durante días por la decisión de UEFA de exigir pruebas PCR obligatorias para permitir el acceso. Este punto quedó rectificado y todos los asistentes podrán ocupar sus asientos adquiridos sin gastos extras para alentar a los españoles en una cita especial.

Sin Ibrahimovic por lesión ni Kulusevski por coronavirus, Suecia ha viajado mermada y con la necesidad de tirar de épica para derrotar a una España favorita en su propia casa. Por esta razón, los escandinavos han querido aclimatarse de lleno a las particularidades de Sevilla y, a pesar de que las temperaturas remitirán al final del lunes, la plantilla tomó contacto con el césped a las 14:30 y a más de 30 grados.

Combinados sin estrella

Los preparativos de la Eurocopa en españoles y suecos han estado marcados por la obligación de prescindir de sus jugadores de mayor renombre. Si en España resonó cuantiosamente la no inclusión de Sergio Ramos, capitán y aspirante a un récord mundial de internacionalidades, por los problemas físicos que lo han lastrado este 2021, Suecia ha vivido en sus carnes el retorno frustrado de Ibra.

Anunciado meses atrás como un mediático regreso por todo lo alto después de cinco años fuera del equipo sueco por desavenencias con el cuerpo técnico, en los planes de Zlatan Ibrahimovic estaba volver por la puerta grande a una cita internacional a sus 39 años. Resueltos los problemas y acordada su vuelta, el redebut se vio truncado por una lesión de lo más inoportuna que ha dejado un España - Suecia un poco más 'light'.