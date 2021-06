Juan Espadas: "Susana Díaz tiene que ser consecuente con el nuevo liderazgo"

Este domingo, el PSOE de Andalucía celebraba unas primarias en las que Juan Espadas, Susana Díaz y Luis Ángel Hierro disputaban por liderar el partido de cara a las próximas elecciones en la comunidad autónoma. Juan Espadas, calificado durante la campaña como el candidato de Ferraz, conseguía una amplia victoria frente a sus rivales con un 55% de los más de 4.000 votos que se emitieron.

La dirección federal del PSOE empuja a Susana Díaz a dimitir ya. La alternativa es plantear una gestora para que la líder andaluza no controle el partido hasta el congreso regional, aunque la ejecutiva de este lunes no va a activar la gestora a la espera de una salida de consenso.

Ferraz empuja a Susana Díaz a dimitir ya La dirección federal bajara una gestora para que la líder andaluza no controle el partido hasta el congreso regional,

"El resultado ha sido contundente"

"Tenía sensaciones positivas. Ha facilitado la participación el hecho de que podría haber habido un empate técnico. El resultado ha sido contundente".

"He hablado ya con Pedro Sánchez. Me felicitó. También el presidente de la Junta de Andalucía. Sánchez ha estado al margen de lo que era un proceso de Andalucía, aunque ha sido un protagonista indirecto".

"La militancia estaba decidiendo entre la continuidad o el cambio. Susana Díaz planteó ese debate y eso se ha acabado".

¿Dejará Susana Díaz la secretaría?

"Susana Díaz entiende el resultado que significa un cambio de liderazgo y da un paso al lado para ponerse a disposición de este grupo. No debe de haber ningún problema. El liderazgo ha quedado claro para el nuevo proyecto y me corresponde a mí llevarlo a cabo. El que no quiera entender eso es que no se quiere enterar del resultado".

"Susana Díaz tiene que ser consecuente con el nuevo liderazgo".

"Tengo plena confianza en que si de da las circunstancias de trabajar de una forma coherente se va a dar así. No voy a especular".

"Ahora iniciamos un camino entre la militancia y la sociedad civil para crear un nuevo proyecto".