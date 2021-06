Manu Carreño: "Ramos se va porque entiende que la oferta del Madrid no está a la altura de lo que merecía"

El Real Madrid ha anunciado en la tarde de este miércoles la marcha de Sergio Ramos, que este jueves será despedido por Florentino Pérez en un acto en Valdebebas desde las 12:30.

Ramos, que llegó al Real Madrid con 19 años se marcha con 35. Manu Carreño ha opinado en El Larguero sobre su polémica salida: "Otro de los jugadores leyenda del Real Madrid que no va a terminar su carrera como a él le hubiese gustado, vestido de madridista".

"Se marcha 16 años después. En la temporada 2005/2006 fue fichado por Florentino Pérez. Pagó entonces 30 millones. Ahora se va gratis, no se sabe a dónde. Se marcha porque entiende que la oferta que le hizo el Real Madrid no estuvo a la altura de lo que él se merecía. Ha estado esperando, han pasado los meses, ha habido momentos de más acercamiento y de más alejamiento, pero en mi opinión esto ha sido un pelín largo. Le ha sobrado alguna temporada a esta serie", ha comenzado.

El director de El Larguero ha continuado: "Todo un año para al final no llegar a un acuerdo, porque nadie se ha movido de su posición. Algo que podíamos intuir: ni Florentino Pérez ni Sergio Ramos, que en muchas cosas son tal para cual. Florentino le hizo una oferta, Ramos no la aceptó y uno ha esperado que subiera y otro ha esperado que bajara, pero ninguno se ha movido y por tanto no hay acuerdo y Ramos abandona el Real Madrid".

"Mi información es que lo de mañana también quiere hacerlo oficial y que se visualice a nivel mundial y sobre todo europeo, porque Ramos tiene contactos con clubes, pero no tiene esa oferta concreta a la que ya pueda decir que sí. Seguramente porque muchos de esos clubes creen que al final Ramos va a seguir en el Real Madrid. Un caso parecido al de Fabio Cannavaro en la Juventus hace años. ¿Quién pensaba que se iba a ir de la Juve si era santo y seña allí? Pues al final se marchó, quedó libre y el Madrid le pescó", ha añadido.

El acto de este jueves

Carreño ha manifestado que "Ramos hace esto mañana para que todos los clubes que están interesados, que hay varios, especialmente en la Premier y también ha habido contactos con el PSG, vean que esto no es un farol, que se va del Real Madrid, que está libre".

"Que mañana nadie espere una pelea de gallos porque no va a existir. Mañana Florentino va a reconocer que es el mejor, que a su lado ha estado el mejor y que a pesar del cariño que le tiene no le ha podido dar por la economía del club y por el momento actual que vive el fútbol lo que Ramos hubiera querido, pero no le va a regatear ni un halago a Sergio Ramos", ha explicado.

"Y el camero, al que en parte han tenido que convencer para que se muerda un poco la lengua, que nadie espere que suelte ningún sapo ni ninguna culebra por la boca, porque Ramos va a estar mañana en tono conciliador, porque entiende que lo más importante después de 16 años es salir por la puerta grande y como un señor del Real Madrid", ha añadido.

Además, ha opinado: "Yo creo que por la puerta grande ya no sales, te vas porque no te dan lo que querías para seguir en el Real Madrid y por eso te tienes que marchar. Veremos a ver adónde".

El futuro de Varane

Sobre el central francés, Carreño ha explicado: "¿Implica esto que el Real Madrid ya no vaya a vender a Varane? La respuesta es no. Si el Madrid puede vender a Varane, lo va a vender. Le queda un año, tiene ofertas de la Premier, parece que el que más cerca está es el Manchester United y que se marche Ramos no implica que se quede Varane".

"Eso sí, quedarían Alaba, Militao, Nacho y Vallejo, al que recupera el Real Madrid. Y la pregunta que se hacen muchos, ¿con el dinero de Varane ficharían a otro central? Pues creo que el Madrid con esos cuatro centrales necesita más el dinero que otro jugador", ha dicho.