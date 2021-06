Álvaro Benito: "Alaba está muy lejos del nivel de Sergio Ramos"

Álvaro Benito analizó en El Larguero la salida de Sergio Ramos del Real Madrid y la reciente noticia sobre Varane. Además, el exjugador también comentó las posibilidades de los de Ancelotti tras la marcha de su capitán.

El anuncio de Sergio Ramos no ha pillado por sorpresa, pero si ha sido un varapalo para muchos madridistas. Álvaro Benito trató la noticia con cierta tristeza: “Hablamos de uno de los jugadores más importantes de la historia de un club. Siempre que pasa esto es un día de tristeza”.

La negociación entre club y jugador no fue como debería, llegando a torcerse, y así lo analizaba Álvaro Benito: “Seguramente, hubo un momento en que cada uno miro por sus intereses, pero el Real Madrid también pensó lo mismo. No sabemos cuál fue el detonante final porque si parecía que Ramos”.

¿Se merecía Ramos dos años de contrato?

Álvaro Benito explicó por qué para él no es tan importante un año o dos de contrato: “Tú firmas dos años y el año que viene estás más tieso que la mojama y buscas salir. Al final no es tan importante porque si te sales en el campo vas a tener contrato de un año más sí o sí”.

El legado de Ramos durante estos 16 años a bordo del barco madridista ha sido inmenso. Por eso, el colaborador de El Larguero era preguntado sobre si Ramos es el mejor central de la historia del Real Madrid: “Si, a la altura del mejor. No se puede decir que haya alguien por encima. Tan bueno como el mejor y sobre todo un futbolista que tiene una gran ascendencia sobre el resto. Los rivales no le querían ver enfrente”.

Además, Álvaro Benito se mojó haciendo una lista de los que para él han sido los mejores jugadores de la historia del Madrid: “De los que yo he visto seguramente en el top 10 sin duda. El Buitre, Michel, Hierro, Cristiano Ronaldo, Raúl, Sergio Ramos, Roberto Carlos, Iker Casillas, Modric, Karim Benzema y Marcelo. No caben todos, pero está ahí sin dudas”.

Las salidas de las que han sido piezas claves en el Real Madrid han ido sucediéndose con el tiempo. Primero Ronaldo, luego Zidane y ahora Ramos, y Álvaro Benito lo analizaba así: “Cuando se fue Cristiano dije que viniese quien viniese no iba a ser lo mismo y aquí opino igual. Creo que son los estandartes o sea que claro que es el fin de una era. Los líderes ya están fuera y hay que asumir que esa era ha acabado. Con Cristiano ya era un cambio importante y ahora es total”.

Pese a la salida del capitán blanco, Alaba ya fue confirmado como fichaje del club, y el exjugador blanco analizó el papel del austriaco en este nuevo Real Madrid de Carlo Ancelotti: “En mi opinión no es central porque tiene otro tipo de condiciones. "Alaba está muy lejos del nivel de Sergio Ramos como central. En el Bayern defendían todos a bloque, el Real Madrid no es así y los centrales tienen que hacer trabajo de superhombres. Ramos y Varane eran certeza, sello de calidad puesto. Con esta nueva defensa tienes el optimismo de que son buenos jugadores, pero no tienes la certeza de que van a rendir”.

¿Sigue siendo el Real Madrid favorito para la Champions?

Las salidas del club de piezas clave han provocado que los más críticos coloquen al Real Madrid un peldaño más debajo en la quiniela de los favoritos. Sin embargo, Álvaro Benito no opinó así: “Hay dos cosas que se deben tener en cuenta. Si se van esos grandes jugadores que hemos comentado ahí pierdes potencial, pero no significa que no puedas ser un candidato claro para ganar la Champions. El ejemplo más claro es el Chelsea. A principio de temporada que jugador del Chelsea era titular en el Real Madrid. Los últimos campeones de Europa no han tenido las mejores individuales. El trabajo de Ancelotti va a estar en hacer un bloque muy poderoso y confiar en los jóvenes”.