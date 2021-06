Ramos, Raúl, Cristiano, Zidane... Así han sido las despedidas del Real Madrid a sus símbolos

El Real Madrid ha despedido este jueves al gran capitán de su época más dorada en este siglo XXI después de 16 cursos en el club. La figura de Sergio Ramos ha sido rendida con honores adaptados a un final fuera del terreno de juego y en tiempos de pandemia. Vídeo homenaje, agradecimientos y reconocimientos a sus éxitos de la mano de Florentino Pérez y una rueda de prensa han sido el guion de un 'adiós' anunciado tan solo unas horas antes.

Se marcha de esta manera el último exponente del 'Madrid de los Galácticos', el hombre que levantó las tres Champions consecutivas entre 2016 y 2018 o un futbolista de récord (el jugador con más 'Clásicos', el segundo defensa más goleador de la historia blanca, el español con más internacionalidades...). Semejante figura, que cumplirá su último día de contrato el próximo 30 de junio, ha tenido un último acto arropado por una representación de la directiva del Real Madrid marcado por la emoción, la intensidad de sus palabras y los gestos de cariño hacia el equipo.

Las despedidas se habían erigido como una de las grandes cuentas pendientes en la gestión que encabeza Florentino Pérez. El 'planning' con el andaluz no ha evitado comparativas con otros mitos de la entidad como Raúl González, Zinedine Zidane o Cristiano Ronaldo, con salidas dispares.

La carta de CR7

Decisión de Cristiano Ronaldo fue una salida sin alardes después de haber marcado una época en Madrid. En nueve años, el delantero se convirtió en el referente ofensivo de un equipo que lo ganó todo y que vio al portugués ser galardonado con cuatro Balones de Oro y otras tres Botas de Oro. En este tiempo, además, CR7 se abrió paso en la historia de la entidad como su máximo goleador histórico. No obstante, su salida, adelantada con unas palabras tras ganar la última 'orejona' para el madridismo en Kiev, terminó formalizándose sin ningún tipo de acto público y con una misiva de agradecimiento de su puño y letra.

Arbeloa, la excepción

El madridismo asumió el final de la temporada 2015/2016 consciente de que tendría lugar la despedida de Álvaro Arbeloa vestido de corto. Prevenidos para ello, los aficionados se unieron en un despliegue que se tradujo en un amplio despliegue de camisetas del '17' en la grada y una réplica de gran tamaño mostrada en el fondo del estadio. El colofón se produjo al término del encuentro, con una ovación cerrada, posado de fotos de todo tipo e incluso manteo por parte de sus entonces compañeros.

Manteo a Álvaro Arbeloa en su despedida / Getty Images

La doble despedida de Iker Casillas

Una sencilla rueda de prensa ante los medios de comunicación y un discreto saludo a una pequeña representación de aficionados supusieron la despedida de toda una leyenda bajo palos como Iker Casillas. Esta puesta en escena generó multitud de críticas y obligó a una rectificación exprés de los dirigentes madridistas. "Fue un desastre", llegó a calificar Florentino Pérez en El Larguero como explicación al segundo acto que tuvo lugar 24 horas más tarde para rebajar las críticas, escudándose en que el primer intento fue a petición del portero.

El sinsabor de Guti

José María Gutiérrez había vivido en sus carnes una 'ceremonia' similar a la de Casillas y no quedó con muy buen sabor de boca. Su posado con los trofeos, su rueda de prensa y su saludo a la pequeña representación de aficionados que se acercaron al campo dejaron en el '14' un sinsabor que no ha desaparecido con el paso del tiempo.

Homenaje tardío para Raúl

Después de 741 partidos defendiendo el escudo del Real Madrid, Raúl González puso rumbo al Schalke 04 con una comparecencia de despedida de por medio. El acto se tomó como discreto, frío, por quienes esperaban un 'adiós' por todo lo alto a la altura de las dimensiones que representaba el mítico '7' del Madrid y de España. Tratando de revertir esa sensación, el cuadro merengue preparó un encuentro homenaje para su leyenda tres años más tarde, cuando se encontraba ya en las filas del Al-Sadd. Un amistoso en el que disputó una mitad con cada camiseta sirvió para modificar en cierta medida la frialdad del momento final.

Raúl González en su partido homenaje / Getty Images

Tres salidas de Zidane

Primero como jugador en una ocasión y después como entrenador por partida doble, Zinedine Zidane ha salido del Real Madrid incluso contando con contrato en vigor. Las despedidas, no obstante, no han sido su punto fuerte. El francés siempre ha querido alejar su figura del plano mediático, sin hacer demasiado ruido. Prueba de ello han sido sus últimas palabras como técnico madridista este 2021, una explicación escrita de su decisión de partir publicada en el Diario As en la que demandaba confianza.

Hierro, referencia para Ramos

Si hubo una figura con la que se equiparó a Sergio Ramos fue Fernando Hierro. Por posición en el campo, por capitanía, por liderazgo y por números, el malagueño fue referente del Real Madrid en los años 90' y comienzos de siglo XXI, tiempo en el que se convirtió en el defensor más goleador del club. Su marcha, aun así, acabó siendo por una puerta de atrás donde puso rumbo al fútbol qatarí, quedando pospuesto su homenaje hasta años más tarde. Su ovación por parte del Santiago Bernabéu se produjo al ser invitado para hacer un saque de honor.