"No ha hecho ningún esfuerzo": la decepción de Tomás Roncero por la marcha de Sergio Ramos del Real Madrid

La rueda de prensa de Sergio Ramos en su despedida del Real Madrid ha aportado luz sobre las causas que han propiciado la no renovación de su contrato. Su explicación acerca de la aceptación de una oferta caducada ha sido una de las frases de la jornada y ha abierto un nuevo escenario en el que analizar las negociaciones de los últimos meses.

Teniendo en cuenta esta nueva realidad, Tomás Roncero se ha mostrado "desconcertado" en los micrófonos de la Cadena SER. "No entiendo que el club te diga que es un año, o lo tomas o lo dejas, es una invitación a irte", ha considerado, llegando incluso a entender que "el club no ha hecho ningún esfuerzo por que se quede".

Pese a ello, el periodista ha aplaudido la actitud del futbolista en su última comparecencia como jugador del Real Madrid: "Dentro de que tiene ese dolor, él ha preferido irse bien. Si te vas rajando rompes un vínculo y luego te vas a arrepentir. Ramos ha sido elegante", ha expuesto, además de su sentir de que "la regla no escrita de un año a partir de los 30 años me tiene hasta el gorro".

Mirando hacia el futuro, Roncero ha reconocido que "va a ser duro verle con otra camiseta" y asegura que "algún día será entrenador del Real Madrid". Su mayor miedo ha quedado clarividente en este encuentro: "No lo quiero ver con Guardiola".

Torrejón: "Ramos se ha vuelto a equivocar"

Por su parte, Mario Torrejón cree que "Ramos se ha vuelto a equivocar" en su manejo de las negociaciones. "Cada vez que ha habido una gran movida para su renovación solo ha tenido una vez la sartén por el mango, que era cuando tenía una oferta del Manchester United y Florentino le dio lo que quiso", ha afirmado, poniendo sobre la mesa la vía existente de extender su vinculación de otra manera. "Año a año, podría haber estado el tiempo que hubiera querido y no hubiera tenido problema para renovar el año que viene, el siguiente, el siguiente...", ha expuesto.

Desde el punto de vista de la entidad, Torrejón ha apuntado que la oferta "caduca cuando Sergio Ramos les dice 'planificad sin mí la temporada'". "A partir de ahí lo ven muy complicado. Me consta que José Ángel Sánchez y Florentino Pérez mantienen la vía hasta finales de abril, que es cuando creo que en el Real Madrid dan carpetazo. Entienden que tiene algo ya cerrado", ha comentado, además de su sospecha de que "resulta muy raro que no tenga algo por lo menos sondeado". "Su gran fortaleza es la autoconfianza que tiene en sí mismo, pero en este caso le ha penalizado", ha querido avanzar a modo de cierre.

Las opciones de futuro

Su salida abre un abanico de opciones entre los posibles destinos en el fútbol internacional, como ha analizado Bruno Alemany: "Ramos no se va del Madrid para irse a un equipo que no sea candidato a la Champions. Por características, creo que la Premier le va bastante bien y hay tres clubes que son capaces de soportar lo que va a exigir Ramos económicamente y en cuanto a posibilidades de ganar títulos: Chelsea, Manchester City y Manchester United", ha desvelado, junto a que "al Liverpool no va seguro".

Fuera de Inglaterra solamente existen dos gigantes con suficiente capacidad para acoger al camero: "Tanto en el Bayern como en el PSG sería titular indiscutible, veo esas cinco opciones y nada más", ha culminado en su intervención.