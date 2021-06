La advertencia de un inmunólogo ante el fin de mascarillas en exteriores: "Esto no ha acabado"

El presidente del Gobierno ha puesto fecha a una de las noticias más esperadas de la desescalada: Pedro Sánchez anuncia que a partir del próximo 26 de junio no llevaremos mascarilla al aire libre. Para eso se celebrará el próximo jueves un Consejo de Ministros extraordinario en el que se decidirá que ya no sea obligatorio el uso de mascarilla a causa de la pandemia de coronavirus. "Nuestras calles, nuestros rostros recuperaran en los próximos días su aspecto normal", ha destacado Sánchez durante su intervención en la clausura de la Reunió Círculo de Economía que se celebra en el Hotel W de Barcelona. Para responder a las preguntas sobre si es conveniente o no quitarnos las mascarillas en exteriores hablamos con Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología.

"El riesgo es que nos pensemos que esto ha desaparecido y el virus sigue ahí (...) Está claro que en sitios abiertos se puede tomar esta decisión, pero que no se confunda la población (...) La mascarilla en el transporte público va a seguir siendo necesaria", explica López Hoyos.

Sobre la distancia social y el contacto interpersonal, el epidemiólogo señala que "en cualquier sitio donde haya una aglomeración es un riesgo, en la playa se puede estar sin mascarilla, pero si hay mucha gente acumulada y hacen lo que les da la gana... hay riesgo"

Por otra parte, Hoyos indica que "la parte económica influye mucho en esta decisión" y pide "precaución" porque "a día de hoy ya hay gente que se relaja con la mascarilla". "Cuando estés libre de gente puedes quitártela, pero debes llevarla encima por si acaso", sentencia.