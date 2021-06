Morata: "Estamos en un país en el que opinar es fácil y gratis"

España ha vuelto a lamentar su falta de puntería en el partido ante Polonia de este sábado, segundo empate en la segunda jornada de la Eurocopa 2020. Álvaro Morata ha sido el autor del único gol de la Selección en el torneo hasta la fecha y ha repetido titularidad después de las críticas que despertó su primera actuación. Cuestionado por este 'rún rún', el delantero se ha apoyado en que la afición "diga lo que quiera" con un evidente hartazgo.

"Cualquier cosa que diga, luego...", arrancó en el postpartido contra los polacos, mordiéndose la lengua antes de lamentar: "Hemos tenido ocasiones otra vez para ganarlo, pero el fútbol es así", apuntó el '7' de España ante el micrófono de Mediaset.

"Si no tenemos confianza, estaríamos jodidos"

Pese al ambiente generado entre los seguidores de 'La Roja', Morata se centra en el trabajo del vestuario. "Nosotros tenemos confianza como siempre, si no, estaríamos jodidos", confirmó, poniendo el punto de mira "en el partido contra Eslovaquia".

Su tanto, pese a servir para rascar un punto, no hace de consuelo. "Da igual, hemos empatado y esa es la cuestión, Me da igual marcar o no marcar, lo importante era ganar hoy. Esto sigue, tenemos que ir para adelante. Cuando hay momentos difíciles hay que apretar y salir para adelante", insistió el ariete, que quiere evadirse de todo el debate en torno a su figura.

"La gente que diga lo que quiera. Si voy a estar yo preocupado de eso, imagínate. Estamos en un país en el que opinar es fácil y gratis", cerró Morata en su intervención, deseoso de brindarle al fin el resultado deseado a la selección española.