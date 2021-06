El análisis del partido por Álvaro Benito: "No podemos ser optimistas"

El encuentro entre España y Polonia dejó a los aficionados descontentos tras el empate a uno entre los dos combinados nacionales. Álvaro Benito avisaba de las opciones reales que tiene la selección en este torneo: "Hay que ser realistas venimos de tiempos sin hacer absolutamente nada en un campeonato importante".

¿Cuáles son los motivos de los pinchazos?

Otro factor que influye según el analista es la juventud de la convocatoria hecha por Luis Enrique: "Hay mucho joven y debutante que esta por ver su nivel. Esta por ver en que evolucionan esos jugadores jóvenes en el plano internacional. Hay que ver si pueden ofrecer su mejor nivel en un campeonato que es cara o cruz".

Además, señaló las principales debilidades de España: "Es un equipo con falta de amenaza ofensiva. Ya no digo gol hablo de gente que genere peligro. Hoy si lo ha hecho Gerard que ha sido de lejos el más acertado. Y a esto se le suma que no tenemos una defensa contundente atrás, lo que nos convierte en un equipo vulnerable".

Y lo que podría ser la seña de identidad de los de Luis Enrique tampoco está funcionando. El juego de control que propone el técnico no genera peligro y se está convirtiendo en un problema: “Además, tampoco nos corre el balón. Para que a través del pase llevemos y encerremos a los equipos muy atrás tenemos que estar muy bien y no lo hemos estado durante la segunda parte”.

"Se veía venir"

Álvaro Benito además ya predijo en torno al minuto 55 de partido que el encuentro no iba a venir bien: "Por eso cuando he dicho 40 minutos antes que esto tenía mala pinta es porque estaban fuera de posiciones, un equipo muy largo y el balón iba muy lento. Los polacos nos ganaban cada duelo y desgraciadamente no me equivocaba".

No podemos ser optimistas

Por último, el exjugador también mandó un mensaje a todos esos aficionados que aún sigue siendo optimistas: "Creo que podemos jugar mejor que hoy, pero tampoco tenemos nada espectacular. Creo que estamos lejos del resto de selecciones. No podemos ser optimistas teniendo en cuenta el nivel del resto de rivales".