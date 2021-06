Supongo que debo de ser de los pocos que considera un éxito descomunal la charla de casi un minuto entre Biden y Sánchez. Fue uno de esos días que hay magia en el aire. Estás tan inspirado que no tienes que hacer nada, como en los milagros, que son milagros porque se hacen ellos solos. El mundo se volvió un sitio mejor después de ese minuto. Fue un instante único, de una sutileza que asusta. Yo he llegado a experimentar algo parecido sin necesidad de salir de casa. No hace mucho encendí el portátil, abrí un documento en Word, lo bauticé con un nombre ambicioso, tipo «Viernes», y tras media hora pensando en una comienzo lo cerré sin escribir nada, y cuando el ordenador me preguntó si deseaba guardar los cambios, le di a «Guardar» y amorticé la mañana de golpe. Ese «Guardar» fue una genialidad. No hay muchos día así, honestamente. Es evidente que Sánchez tuvo esta semana uno de ellos, en los que todo se reduce a recorrer un pasillo y de pronto volverse un líder mundial. No necesitas más. Todo lo maravilloso que venga después puedes darte el lujo de descartarlo con un «esto no», «esto tampoco», «ni loco», «ni que me paguen», «en otra vida».