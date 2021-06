"Esperaba algo más, pero la realidad es esta": Luis Enrique, autocrítico después de empatar frente a Polonia

El entrenador de la selección española compareció ante los medios de comunicación después de empatar a uno frente a Polonia en la segunda jornada del Grupo E. Eslovaquia será el próximo rival de 'la Roja' al que tendrán que ganar si quieren estar en la próxima ronda de la Eurocopa. En el caso de un empate, tendrán que esperar al resto de resultados.

Tras conseguir un insípido empate, Luis Enrique reconoció que la sensación es de esperanza en cuanto a su deseo de haber hecho un partido mejor y haber dado una alegría a la afición. "Hay que reconocer el potencial de Polonia y el buen trabajo defensivo que han hecho. Nos han cerrado muchas de las opciones habituales que tenemos para progresar y luego han estado abiertos a hacer transiciones y a presionarnos alto", afirmó el seleccionador.

De su estilo de juego, reconoció que la selección española se neutraliza de una forma más fácil cuando el rival se encierra atrás porque, en palabras de Luis Enrique, la situación más difícil que hay en el fútbol mundial es la fase ofensiva contra un rival replegado dentro de su propio área, porque ahí depende de la calidad de cada jugador. "Esperaba algo más, pero la realidad es esta. En el primer partido creo que merecimos mucho más, pero esto es fútbol. Ahora llega el momento decisivo. Si merecemos y conseguimos ganar el partido estaremos clasificados".

En cuanto al partido se refiere, el técnico asturiano reconoció que a su equipo no le faltó agresividad, sino que, el perfil de jugadores de España es de aquellos que están capacitados para jugar un buen fútbol ofensivos y ser buenos en la presión. "En ningún caso diría que ha faltado actitud o carácter, todo lo contrario. Hoy no hemos estado tan lúcidos", dijo Luis Enrique.

Además, el seleccionador quiso hacer hincapié en el momento clave del partido: el fallo del penalti por parte de Gerard Moreno. "Justo después de encajar el gol, la siguiente jugada pertenece a la del penalti. Si nos hubiéramos adelantado, hubiera cambiado la situación. Ha sido al revés, el penalti nos ha cargado más de tensión y hemos generado más ocasiones, pero a través del deseo y del ánimo, más que del buen fútbol", señaló Luis Enrique.

Por último, hizo referencia al rival de España, reconociendo que le había gustado Polonia, pero, pese a ello, su equipo habría merecido ganar, según el seleccionador: "ellos han hecho muy bien su trabajo defensivo, pero no han renunciado a atacar. Eso me parece muy inteligente. Desde el saque de inicio han tenido mentalidad ofensiva, sin ningún miedo a presionarnos alto. En los primeros cinco minutos no hemos salido de nuestro medio del campo. Si juegan así creo que pueden ganarle a cualquier selección", concluyó el seleccionador español.