Busquets: "Agradecí mucho las palabras de Luis Enrique, fue muy duro"

El domingo 6 de junio por la noche la tensión se disparaba en Las Rozas cuando la selección española de fútbol comunicaba que Sergio Busquets había dado positivo por coronavirus. Acababa de comenzar la concentración. 11 días después el capitán de La Roja pudo volver y poco después fue el mejor jugador del partido en la goleada ante Eslovaquia que dio el pase a octavos a la Selección.

Pero entre medias hubo días muy largos y un sufrimiento intenso, como contó el protagonista en El Larguero. "Desde que salí de aquí en ambulancia fue muy duro, no te lo crees... No sabes qué has hecho como para poder tenerlo y luego pasan los días, en los que rezas para que no le pase a ningún compañero porque te sentirías muy culpable y dejar a un compañero sin Eurocopa por ti sería muy duro y lo llegué a pensar", contó Busquets.

"Pasó lo de Diego (Llorente), pero sinceramente sabía que era imposible porque no había tenido casi contacto más allá del partido en el Wanda, que estuvimos en el vestuario y creo que eso no era suficiente, pero nunca se sabe con este virus. Pasaron los días y vi que ningún compañero daba, te quedas más tranquilo, pero comienza la incertidumbre de que no sabes si vas a poder volver. Agradecí mucho las palabras del seleccionador por la confianza que me dio, que me dijo que iba a esperar, pero dependía de un PCR, que he tenido compañeros que han estado veintitantos días…", explicó.

Rompió a llorar tras el partido

El capitán de La Roja relató su emoción después de la victoria en el último partido de la fase de grupos: "Supongo que será la tensión de toda la situación, de lo que había vivido del Covid, de no poder conseguir los puntos, de jugártelo en la última jornada…"

"No me gusta mucho verme así, soy más de hacerlo en casa si lo tengo que hacer, pero no me pude contener. A veces pasa, fue una situación difícil la que viví, fueron 11 días, que parecen pocos, pero se me hicieron muy largos", explicó.

La confianza de Luis Enrique fue clave

El futbolista del FC Barcelona quiso agradecer en reiteradas ocasiones la confianza y apoyo que le ha blindado Luis Enrique desde que contrajo el virus: "Desde el inicio me lo dijo muy claro, me dijo que tranquilo, que trabajara, que me iba a esperar, que ojalá fuera asintomático, que lo primero era mi salud y ojalá me encontrara bien, pero cuando lo dice públicamente, te refuerza más".

"Intenté trabajar todo lo que pude, de aquella manera, pero tenía mis días que estaba más positivo y otros que estaba más negativo. Había llegado, sabía que era el capitán, había convivido con ellos y dejar de aquella manera, como se dice, el 'barco' casi sin comenzar el viaje...", relató.