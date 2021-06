Martínez Olmos alerta del riesgo de actuar como si la pandemia ya hubiese terminado: "Veremos más contagios"

En una entrevista concedida a Hora 14, el médico, profesor de Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y exsecretario de Estado de Sanidad, José Martínez Olmos, ha asegurado que el macrobrote de Mallorca denota que buena parte de la sociedad percibe que "la pandemia está en la fase final y no hay problema" cuando, en realidad, "las personas más jóvenes no han tenido acceso a la vacuna y es necesario protegerse". En su opinión, de hecho, "no sería de extrañar que en los próximos días viéramos más contagios".

Martínez Olmos también ha asegurado que la inclusión de Baleares en la lista de destinos turísticos del Reino Unido es una noticia positiva para el turismo, pero ha propuesto "exigir PCR negativas o certificados de vacunación completa" para reducir el riesgo de que lleguen personas infectadas con la variante delta.

"Es una posibilidad real. De hecho, es previsible que la variante se haga prevalente en agosto en toda Europa, y eso conlleva un mayor riesgo de contagio y de rebrote", ha asegurado Martínez Olmos.

Según el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, de hecho, "una de las razones por las que cuesta bajar la incidencia es que esta variante está circulando", por lo que recomienda aplicar medida para "frenar su expansión".