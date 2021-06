Arthur Brand, el cazador de los cazatesoros

En su agenda figuran los teléfonos de narcotraficantes, terroristas y mafiosos. “Son mis informantes”, cuenta con total naturalidad Arthur Brand. Este holandés, de 52 años, lleva toda una vida dedicada a la investigación de obras de arte robadas y piezas expoliadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Es un detective de arte. Un cazador de cazatesoros.

Pese a la dudosa legalidad de la gente con la que se codea, hasta el momento las cosas no le han ido del todo mal. “No estoy ni en la cárcel ni en el cementerio, es todo un éxito”, bromea el detective. Su forma de trabajar es aparentemente sencilla: cuando se produce el robo de una obra, primero deja actuar a la policía. Son los cuerpos de seguridad quienes tienen que investigar a los criminales. “El juego de ajedrez” comienza para Brand dos o tres años después de la desaparición de la pieza. Ahí es cuando se acerca a sus “informantes” para obtener una pista que le lleva a otra, que le lleva a otra y a otra y, con suerte, a la obra de arte robada. Así ha logrado recuperar a lo largo de su carrera más de 200 piezas desaparecidas, aunque asegura que se encuentra “menos del 10% del arte robado”.

¿Y a dónde van a parar todas esas obras que nunca se localizan? Brand explica que muchas pasan a utilizarse como moneda de cambio entre mafias. Otras acaban directamente en manos de la policía cuando los ladrones intentan venderla a supuestos coleccionistas que no existen; o bien las mafias las emplean como un instrumento para negociar con los gobiernos la rebaja de penas por otros delitos que se les imputen. En el peor de los casos, cuenta el detective, los criminales acaban quemándolas: “Un Picasso en manos de un ladrón no vale nada, no puede hacer nada con él. Por eso algunos los queman porque no quieren tener problemas. Yo siempre digo: roba un banco si quieres, pero no robes un cuadro”.

Entre sus mayores éxitos, figura la recuperación de los caballos de bronce que decoraban la entrada a la cancillería de Hitler. Todo el mundo los daba por destruidos, creían que habían desaparecido durante la batalla por Berlín. Un día Arthur recibió una foto a color de las esculturas, y comenzó su investigación junto a la policía alemana. El resultado fue la recuperación de decenas de estatuas, objetos y esculturas que escondían en el sótano de su casa una familia “aficionada al nazismo” en Alemania.

“Los delincuentes me ayudan para perjudicar a grupos contrarios. Otros colaboran conmigo porque sé algo de ellos que no quieren que revele; y en el menor de los casos, porque son conscientes de que un cuadro no se roba, que es patrimonio cultural de un país entero o de toda la humanidad. Así funciona”, relata Brand con total sencillez.

La mayor parte de delitos de este tipo se cometen en residencias privadas, aunque según el holandés, ningún museo está libre de robos por muy sofisticados que sean sus sistemas de seguridad: “Las pinacotecas están para disfrutar de los objetos que se exponen, no se pueden convertir en un fuerte. Si los ladrones no pueden entrar por la noche porque la alarma es demasiado desarrollada, lo harán a punta de pistola durante el día. Cuando un criminal quiere un cuadro, lo va a conseguir”.