Las preguntas canallas: "Espero que Bale pase desapercibido aunque el futuro del Madrid no sea Mbappé"

En las horas previas al Croacia - España de octavos de final de la Euro 2020, el Sanedrín del tramo final de Carrusel Deportivo prepara el terreno ante la multitud de situaciones que se pueden presentar en el encuentro. También empieza a mentalizarse la mesa en lo relativo al nuevo 'no' de Mbappé al Real Madrid, una decisión que además cruza en el camino de un Gareth Bale cuya próxima parada prevista vuelve a ser la capital española.

Las preguntas canallas

España puede clasificarse para cuartos por primera vez desde 2012. ¿Es mérito de jugadores, entrenador, Rubiales o de un cuadro más asequible?

Romero: Cuadro asequible lo han tenido todos menos el 'grupo de la muerte'. Sería mérito fundamental del entrenador, que es quien ha construido el equipo para lo bueno y para lo malo.

¿Luis Enrique pasará factura a los periodistas si España se clasifica para cuartos?

Gallego: Creo que no. Está intentando moderar su discurso, alguien le ha aconsejado.

Si pudieses tirar de un futbolista que no esté en esta lista para jugar mañana, ¿a quién cogerías?

Torrejón: Si pudiera tirar de uno, seguramente sería Sergio Ramos.

¿Esta Selección engancha? Si pudiésemos disfrutar de pantallas gigantes en un año sin pandemia, ¿veríamos la mayor concentración de gente en Colón en lo que va de junio?

Pulido: No. Pero que la afición se va a ir enganchando en la medida que la Selección vaya jugando bien al fútbol estoy convencido. Mañana es una buena oportunidad.

Si España pasa a cuartos, ¿cuántos miembros del Sanedrín deberían de pedir perdón a Luis Enrique?

Meana: Bastantes. Principalmente Antonio Romero y Julio Pulido. Gallego también se llevaría lo suyo. Cuartos para este equipo es un éxito.

Si mañana hubiese que tirar un quinto lanzamiento en la tanda de penaltis, ¿a quién se lo darías?

Jordi Martí: A Dani Olmo.

Si España pasa a cuartos, ¿Luis Rubiales debería de ofrecer 'ipso facto' la renovación a Luis Enrique hasta la Eurocopa de 2024?

Marcos López: Si pasa a cuartos, sí. Será muy difícil encontrar otro entrenador mejor que él para esta Selección.

¿Qué jugador de España meterías en el 'once' ideal de lo que llevamos de Eurocopa?

Pinto: No metería a ninguno, pero si tengo que meter a uno sería Koke.

TALAVERA: ¿Está siendo injusto Luis Enrique con Marcos Llorente?

Talavera: Hasta este momento no porque al final jugó tres partidos y se puede interpretar como descanso. Si mañana no lo pone sí sería injusto.

Bonus track

Márcate un Van der Vaart... De las selecciones que quedan, ¿con cuál te gustaría cruzarte?

Romero: Le tengo un poco de 'gato' a Francia.

¿Cuántas de estas exigencias le pedirá Sergio Ramos a su nuevo club: ir a los Juegos Olímpicos, una prima de fichaje, ser capitán o un establo con caballos?

Gallego: Ir a los Juegos ya lo habrá descartado, ser capitán no... Diría una prima de fichaje y ya está.

¿Cuánto es el máximo que puede pagar el Real Madrid en este mercado por un futbolista?

Torrejón: Si es por Kylian Mbappé, imagino que 150-180 millones los podría pagar, pero por ejemplo 80 por Koundé no. Lo que no sea Mbappé sería por un precio muy razonable.

Después de que Mbappé se haya puesto difícil... ¿Escucharemos en los próximos días que "Bale es el fichaje"?

Pulido: Espero que no, sinceramente. Salvo que el anuncio sea que se retira, espero que el nombre de Bale pase desapercibido aunque sea una tentación para alguno. El futuro del Madrid si no es Mbappé no debería ser Bale.

¿Qué nota le pones al funcionamiento de la sede de Sevilla?

Meana: La pregunta es un poco injusta. El primer día no llego a tiempo y luego se mejoró, pero creo que es la peor sede de la Eurocopa.

¿Memphis Depay es un 'bluf' o un 'crack'?

Jordi Martí: Un 'crack'. Va a ser un jugador muy útil para el Barcelona y va a mejorarlo.

En un mercado prepandemia, con más ofertas encima de la mesa... ¿Messi se hubiera quedado en el Barça?

Marcos López: Con Laporta, sí.

¿Quién ha cedido más en la renovación de Messi: Laporta o el argentino?

Flaquer: Laporta ha ofrecido lo poco que tiene, así que quien ha tenido que ceder ha sido Messi.

¿Cuál está siendo para ti la sorpresa de la Eurocopa: Italia jugando al ataque, un portero sin fallos en la Selección, Alemania sufriendo o los memes de Kiko Narváez?

Pinto: Italia jugando al ataque. Al portero todavía no hemos podido verlo porque no ha estado muy apurado.

¿La ampliación de capital en el Atlético le sigue obligando a tener el objetivo de ser el tercer equipo de la Liga?

Talavera: A pesar de la ampliación de capital, que va a dar margen para poder fichar, va a seguir estando el tercero en masa salarial.