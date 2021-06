Ramon Besa sobre las críticas a la selección española: "Hay que respetar las opiniones, no las desfachateces"

Ramón Besa y Manuel Jabois estuvieron en 'El Larguero' con Yago de Vega en la previa al inicio de los octavos de final de la Eurocopa. Se encargaron de repasar cómo le ha ido a la selección española en la fase de grupos y de analizar cómo le puede ir a 'la Roja' con el trascurso del torneo.

¿Qué os ha parecido España?

Ramón Besa: "No sé cuál es su techo, por lo que las expectativas son normales. Pensaba que tendría menos apuros para pasar la primera fase. Me gusto la capacidad de rectificación de Luis Enrique, ya que los retoques que hizo fueron buenos. Ahora se abre un partidazo contra la subcampeona del mundo y se puede dar cualquier resultado. Tengo expectativas de pasarlo bien en el partido del lunes".

Manuel Jabois: "A mí en un torneo tan corto y tan intenso me parece interesante que España haya sufrido en los dos primeros partidos y se haya desatado en el tercero. En estas competiciones en las que el 'in-crescendo' es tan importante, es mejor haberlo hecho así".

¿Se le han dado demasiados palos a España?

Ramón Besa: "Depende de las expectativas que tengas puestas. Es verdad que los rivales daban a pensar que tendrían menos problemas de los posibles. España no tiene un jugador para marcar la diferencia, pero sí que tiene futbolistas para jugar bien al fútbol. Echaba en falta tensión, facilidad para soltarse... pero en el último partido sí que se vio. No creo que sea una selección para intimidar, tanto es así que se han dado algunas mofas como la de Van der Vaart. Los que teóricamente parten como favoritos es porque creen que tienen que clasificarse. Creo que es una fase para no perder, ahora toca ir a ganar".

Manuel Jabois: "Somos muy pasionales. Hemos levantado castillos en el aire de derrotas con buen juego y a la mínima nos ilusionamos. No creo que haya nunca mesura con la Selección. Fíjate en las épocas que hemos pasado de palos, pero sí es verdad que ya hemos encontrado algo de encanto. La consideramos tan nuestra que somos capaces de pensar que lo hacemos mejor que Luis Enrique y que Morata. Hay muchos jugadores a los que se les merece dejarles jugar la fase de grupos tranquilos".

¿Se puede comentar la realidad que sucede sin tener que subirse a ningún carrito?

Ramón Besa: "Lo que no se puede hacer es pasar lista en cada partido porque hay veinte frentes abiertos. Hay que respetar las opiniones, pero no las desfachateces, porque hemos entrado en un momento en el que cada uno tiene una tesis. Hay que ser más natural y espontáneo. Una cosa es el periodismo y otra es el saber hacer un análisis técnico y táctico. Estamos hablando de una época de transición y todas las selecciones están igual. Que cada uno se exprese, pero encontrando el tono".

Manuel Jabois: "A los torneos grandes y todo lo relacionado con la Selección, mucha gente espera de ellos que tengan unas ideas preestablecidas. Si Luis Enrique juega con una táctica que no espera, ya busca esa persona tener la razón. Hay que tener razón cuando acaba el torneo y ves los resultados. Como estas en el carro de 'X', vamos a hacer todo lo posible para que 'Y' juegue de otra forma y dar la razón a 'X'. Esto distorsiona el análisis por completo. Con España, aunque todos parece que llevamos la misma camiseta, lo que de verdad llevamos es una idea".