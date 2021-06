"Un error que no nos imaginábamos, la pifia de la Eurocopa", así se vivió el gol de Unai Simón en Carrusel

Unai Simón fue uno de los nombres propios de España durante el partido de octavos de final ante Croacia en la Eurocopa. La razón: probablemente el error más grosero de esta Eurocopa. El portero del Athletic no recibió bien una cesión de Pedri y el balón se dirigió a puerta vacía para adelantar a los croatas.

La narración de Antonio Romero reflejó la sorpresa de una grada que contempló cómo una España superior hasta entonces cometió un error que le podría dejar fuera de la Eurocopa.

"No sé si por el sol, porque está frío o qué, pero con la cesión de Pedri la pelota no quiere parar. Unai Simón comete un error que no nos podíamos imaginar. Lo hace demasiado relajado y la pelota botando a puerta vacía. Unai Simón en propia puerta. La pifia de la Eurocopa", narró Romero en Carrusel Deportivo.

Las redes sociales convirtieron al guardameta en trending topic en cuestión de minutos y muchas fueron las críticas hacia el portero del Athletic. David De Gea, que todavía no ha sido titular en la Eurocopa, tuvo un bonito detalle con su compañero: al cogiéndolo del hombro y dándole ánimos para afrontar de la mejor forma posible la segunda mitad.