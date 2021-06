El precioso gesto de David de Gea con Unai Simón tras su fallo frente a Croacia

David de Gea es uno de esos futbolistas que une al vestuario y crea equipo. El futbolista del Manchester United no ha disputado un minuto en esta Eurocopa y es que Unai Simón le ha arrebatado el puesto siendo titular en todos los partidos del torneo. Es cierto que el meta del Athletic Club no había tenido demasiado trabajo durante la fase de grupos, pero exceptuando un gol de Lewandowski, no había tenido que ir al fondo de sus mallas para recoger el balón de un gol en contra. Sin embargo, no empezó de la mejor forma posible el partido frente a Croacia y es que no controló el esférico y se le escapó el pase de Pedri, que acabó en gol en propia puerta.

El portero vasco estuvo cabizbajo a raíz de esa jugada y le costó levantar la moral. Por suerte para él, Sarabia empató la contienda antes del descanso y Unai recibió un soplo de aire fresco. David de Gea estuvo atento de la actitud de su compañero de posición y en cuanto el colegiado pitó el camino a los vestuarios, el guardameta del Manchester United fue a levantarle la moral cogiéndolo del hombro y dándole ánimos para afrontar de la mejor forma posible la segunda mitad.

Estos gestos son muy importantes para un torneo tan comprimido y que requiere de la mejor de las concentraciones para todos los miembros de la convocatoria. Durante todos los entrenamientos se ha visto el buen ambiente entre Unai Simón, David de Gea y Robert Sánchez, pese a que el tema de quién iba a ser el portero de España fue uno de los más sonados antes del inicio de la Eurocopa.