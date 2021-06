Con discreción y sin mítines

Que Pedro Sánchez y Pere Aragonès se sentaran a hablar, ayer en la Moncloa, durante más de dos horas y medida es ya, en sí, una buena noticia. Algo impensable cuando quien presidía la Generalitat era un activista como Quim Torra. Que se hayan rebajado los gestos de enfrentamiento y se quiera escenificar el inicio de la distensión es otra buena noticia.

Que no se llegaran a acuerdos en el primer contacto era lo previsible e, incluso, lo deseable, la situación es tan complicada que va a necesitar mucho tiempo y mucho diálogo para solucionarla, y que, en las comparecencias posteriores, las dos partes se mantuvieran firmes en sus principios e intenciones era lo lógico. Hasta aquí un guion que estaba escrito desde antes del encuentro.

¿Qué debería pasar a partir de ahora? Pues que la negociación y el diálogo fluyeran con discreción. Que el trabajo fuera intenso alejado de los focos porque esto rebajaría la necesidad que tienen, sobre todo los independentistas, de estar gesticulando constantemente.

Esquerra Republicana de Catalunya es un partido que forma parte del engranaje del Estado. Se sienta en el Congreso de los Diputados y contribuye a la gobernabilidad de España, esta es la realidad. Y por eso conoce perfectamente cuales son los límites que establece la Constitución y el estado de derecho, sabe que puede pedir la luna y que solo conseguirá lo que las leyes permitan, las que hay ahora, o las que se puedan modificar. Por eso cuando Pere Aragonès comparece después de su reunión con Sánchez, sabe perfectamente cuales son las reglas del juego, pero siente la necesidad de hablarle de nuevo a su parroquia, a los suyos, y vuelve a sacar a pasear todos los términos y exigencias que pueden evitar que una parte del independentismo considere que está traicionando a la causa.

Aragonès no respondió a ayer a algunas de las preguntas directas que le formularon algunos periodistas. Preguntas que bajaban la reivindicación al terreno de lo pragmático, y no respondió porque no tenía la respuesta porque sabe perfectamente que es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.

Así que en esta negociación ganaríamos todos con la discreción y si las comparecencias que haya que hacer no se convierten en mítines.