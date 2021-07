Hoy es el primer viernes del mes de julio, y como en los julios de antes de la pandemia, el de hoy es el día marcado para la primera gran operación salida del verano. El año pasado nos movíamos todavía entre restricciones y precauciones y fue un verano realmente extraño. Después vendrían las sucesivas olas y la vuelta a distintos confinamientos. Pero el de este año es el primero, en principio, con libertad de movimientos, por España y por Europa con un pasaporte COVID que desde ayer ya está disponible.

Pero esta fecha tan ansiada se ha ensombrecido con el repunte de contagios entre la población más joven, los no vacunados especialmente, que con la apertura del ocio nocturno y el fin de las clases está viviendo una especie de explosión social, cuyas consecuencias se traducen en cifras alarmantes de incidencia. Hay comunidades que se están dando prisa en vacunarles, pero es que hay todavía parte de la población más vulnerable por edad que no ha recibido la pauta completa, con lo que la precaución debería seguir siendo la misma, aunque el descenso de la incidencia de las últimas semanas nos hiciera pensar que el final estaba más cerca de lo que realmente está.

Es verdad que quizás los nuevos contagiados no colapsen las urgencias ni las UCI pero sí tensionan la Atención Primaria, y es esta la que se está dejando la piel para vacunarnos a todos. No hay nadie que haya recibido la vacuna que no salga de la cita diciendo lo bien que funciona, lo bien organizado que está. Y esto es lo que va a frenar la pandemia. Ayer, de nuevo se batió un récord de dosis suministradas, cerca de 750.000. Y el dato de los fallecidos ayer, ocho, un dato tan bajo no lo veíamos desde hace un año.

No vayamos a estropearlo.