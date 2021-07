"Algunos madridistas no lo pueden ver y todavía no van con España": el mensaje que no gustará a los merengues

Repasa el último tramo de Carrusel Deportivo con las opiniones de Jordi Martí, Julio Pulido y Matallanas sobre la selección española y la labor de Luis Enrique en esta Eurocopa.

Jordi Martí confirmó que la gente ya está enchufada con el combinado nacional español: “Creo que a estas alturas ya ha enchufado a todo el mundo. Ya lo decía Luis De La Fuente ’se faltaba el respeto al seleccionador’. Creo que España tiene su personalidad y las favoritas tienen su idea”.

Julio Pulido se deshizo en halagos hacia Luis Enrique, del que ha cambiado su opinión desde que dio la convocatoria hasta ahora: “Es el líder, pero ha ganado todos los debates generados en torno a la selección. Es justo reconocerlo. Con la lista ha sorprendido, con la espera de Busquets ganó el debate, con la presencia de Morata y con Unai Simón. Es el gran triunfador. Al igual que un día le criticamos es justo reconocerlo”.

Matallanas incidió en la gran cantidad de madridistas que aún no puede ver a Luis Enrique: “Lo que ha hecho es dentro de su idea, cosas que parecen más dogmáticas, introducirlas. Respecto a la opinión pública, en mi barrio sigue habiendo un porcentaje de los madridistas que no pueden ver a Luis Enrique y todavía no van con España”.

La relación con la prensa

Jordi Martí incluyó el factor de la prensa como aspecto a mejorar del ex entrenador del FC Barcelona: “Si a ti un tío te cae mal, siempre te va a caer mal. Con Luis Enrique había un gran prejuicio y algunos van a seguir instalados en el prejuicio. Creo que a la prensa Luis Enrique no le cae muy bien. Creo que al representar a los españoles Luis Enrique debería cuidar ese trato con la prensa”.

Julio Pulido siguió alabando la labor de Luis Enrique: “Yo no creo que Luis Enrique tome decisiones a partir de las críticas, pero creó que si lee la prensa deportiva. Muchos le hemos criticado, pero sería de necios persistir en el error. Ha acertado en todo”.

“Luis Enrique toma decisiones a partir de lo que dice la prensa” sentenció Matallanas refiriéndose a la entrada de jugadores como Gerard Moreno. Además, al periodista no le gustó nada lo que dijo el técnico asturiano tras acabar el partido: “Con lo que dijo ayer está menospreciando a Gerard Moreno”.

La frase ‘antológica’ de Luis Enrique

Jordi Martí explicó cuál ha sido una de las frases más determinantes del torneo, que además de cumplirse, ha reforzado mucho tanto al seleccionador español como a Luis Enrique: “Aquí lo que está claro es que se enfrentan Mancini y Luis Enrique, dos líderes. La frase de Morata y 10 más me parece antológica y refuerza mucho a Luis Enrique”.

“La hinchada merece una explicación”

Para acabar El Sanedrín del último tramo de Carrusel Deportivo, Jordi Martí analizó la situación de Messi en el FC Barcelona antes del partido de cuartos de final de la Copa América ante Ecuador: “Creo que la hinchada merece una explicación. La hinchada sigue esto con una cierta incertidumbre. Creo que las dos partes quieren renovar, pero hay dos piedras muy gordas. El Barça tiene que reducir su masa salarial 200 millones, y además está el asunto fiscal. Por eso creo que la hinchada merece una explicación”.