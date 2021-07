Iñaki Gabilondo critica las "ideas podridas" de los últimos meses

Iñaki Gabilondo se tomaba este lunes el último café de la temporada con Àngels Barceló y recopilaba las "ideas podridas" que se han dado durante estos últimos meses. Hacía referencia al pánico que ve en las autoridades para ejercer su autoridad. "Ha cuajado la idea de Ayuso de que cualquier restricción es un ataque liberticida", señala e incide en que "o todas las medidas restrictivas son ataques a la libertad".

"También se ha hablado de Gobierno ilegítimo. Este gobierno no es ilegítimo. El Parlamento no es un nido de antiespañoles, representa los votos de los ciudadanos. ¿No nos gusta el paisaje? Mala suerte, es el que es", añadía Gabilondo, quien también criticaba la declaración de Alfonso Guerra calificando los indultos de ilegales: "Pueden no gustarte, pero no son ilegales".

También considera barbaridad las declaraciones de los independentistas sobre que "la desobediencia es legítima porque la democracia es más importante que la ley, dijeron los independentistas"

Por último, para el periodista, lo que Pablo Casado dijo la semana pasada en el Congreso de los Diputados sobre la Guerra Civil, "es la barbaridad más redonda que recuerdo".

Por todo ello, Gabilondo hacía una llamada a la responsabilidad de los adultos, de los medios de comunicación y de los políticos.

De beca en la SER

Leyre Santos es de Pamplona, tiene 21 años y estudia en la Universidad de Navarra el doble grado de Periodismo e Historia, aunque confiesa que en un primer momento quiso ser médico, pero que en tercero o cuarto de la ESO empezó a interesarse por la actualidad, por la política internacional, etc. Ahora, su TFG sobre la especialidad de Historia se enfoca en un análisis del miedo y las amenazas provocados por ETA a concejales y parlamentarios forales navarros durante toda la historia de la banda terrorista.

Manuel García, también de 21 años, malagueño está estudiando periodismo en Málaga y está realizando prácticas con SER Málaga. Además, tiene su propio canal de YouTube, donde hace reportajes sobre temas de actualidad y entrevistas. “Sabía que quería hacer algo por mi cuenta, porque en la universidad no nos ofrecen muchas alternativas”, explica.

Durante los próximos meses, Leyre trabajará de prácticas en Hoy por Hoy, y en los planes de futuro, Leyre se irá a Londres de Erasmus en septiembre y cuando termine la carrera, quiere ir a Estados Unidos para especializarse en algún tema con el objetivo de “entender para explicar”. “He venido con la idea de ver trabajar a grandes profesionales, cómo funciona una redacción, etc.”, cuenta Leyre, a quien le da pena que la redacción está más vacía por el coronavirus. Antes de empezar la universidad, le encantaba escribir y siempre quiso trabajar en El País, pero desde hace dos años tiene un programa de radio y, tras hacer una beca en SER Navarra, se enamoró de esta profesión. Por su parte, a Manuel también le atraía la prensa, pero siempre quiso hacer radio o televisión. “La coordinación que tienen entre todos, cómo comparten noticias, dudas… me parece increíble”, señala sobre sus primeros días en la redacción.

“Para mí esto es Nueva York”, recuerda entre risas Leyre cuando les explicó a sus nuevos compañeros de Hoy por Hoy su traslado a Madrid. Manuel, además, confiesa que le encantaría trabajar en Madrid.

Iñaki les invita a soñar y Leyre se imagina de corresponsal en algún sitio, "con medios", recalca, o en España cubriendo política. Manuel, en cambio, “como soñar es gratis” le encantaría tener un programa propio de radio o televisión.

La recomendación librológica

Iñaki Gabilondo recomienda "una delicatessen" que le ha recomendado una librera de la Libería Pasajes: Un amor al alba, de Elisabeth Barille.