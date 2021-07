Domingo Badía, el espía que engañó al Sultán

1801: Domingo Badía, barcelonés de nacimiento, se ha criado en Andalucía, pero es ambicioso y está intentando buscarse la vida en Madrid. El rey Carlos IV ha puesto el gobierno del país en manos de Manuel Godoy, y a esa puerta llama Domingo ofreciéndose como líder de una expedición científica para explorar el norte de África.

Es un hombre listo, instruido, autodidacta, políglota y logra convencer a Godoy de que su plan es factible, comercialmente interesante, y tal vez sirva, ya de paso, para desestabilizar al gobierno del sultán de Marruecos.

Badía se convirtió en el príncipe sirio Alí Bey El Abbasí, un astrónomo sabio y rico -gracias a los fondos secretos que le suministraba Godoy. y consiguió cruzar el norte de África, llegar hasta Grecia y Turquía bajo esta identidad falsa, que logró confundir incluso al sultán de Marruecos, que le regaló un palacio en Marrakech y se enorgullecía de ser su amigo. Mientras, Domingo/Alí Bey no solo soñaba con derrocarle sino, tal vez, incluso, ocupar su puesto. Este plan no funcionó. Pero eso no impidió que Badía corriera mil aventuras, fuera uno de los primeros occidentales en llegar a La Meca y lograra aprovechar el giro de los acontecimientos históricos para convertirse en alcalde de Córdoba durante la invasión napoleónica. Un verdadero buscavidas.

Nos acompaña en el viaje de la vida de Domingo Badía el catedrático de historia de la Universidad de Alicante Emilio La Parra López, biógrafo de Manuel Godoy y de Fernando VII y uno de los grandes expertos en el siglo XIX español.