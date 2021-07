A veces muere joven un amigo. Es una muerte distinta a cualquier otra porque quizás teníais la misma edad e historias y planes en común. La noticia de que tu amigo murió, que llega en mitad de lo mejor, te envía a la lona. Tal vez el día anterior comisteis juntos, o ibais precisamente a veros hoy. Pueden pasar meses sin dejar de pensar en él todos los días. Te impresiona no solo su ausencia, sino que falleciese con todo en la vida a medio hacer. ¡Solo había empezado! Es cuando tomas dolorosa nota de la complejidad del mundo, y de lo verdaderas e inamovibles que son las jugadas rocambolescas. A lo mejor algunos días temes que hacerse mayor es horrible, pero hacerse solo joven, y nada más, porque te quedaste ahí, y la vida se fue sin ti, es mucho peor. A veces muere joven un amigo, sí. Y a veces lo matan, como a Samuel. Es una muerte que nunca se va. No te curas de ella. Además, ¿qué coño es curarse? De los amigos que matan no hay que curarse. Es terrible echarlos de menos, pero hay que echarlos siempre. Qué menos que afligirse al pensar en todo lo que podríais haber hecho juntos. Ese amor es el gran triunfo sobre la sinrazón.