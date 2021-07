Axel Torres se moja y dice cuál ha sido el jugador más determinante de la Euro: "Ha sido el claro agitador"

Axel Torres, Bruno Alemany, José David López y Aritz Gabilondo analizaron la previa de la final de la Eurocopa 2020, en la que se enfrentarán la selección de Inglaterra y la de Italia.

¿Cómo valoran la Eurocopa?

Axel Torres describió la final como uno de los clásicos de selecciones en Europa:” Ha sido una Eurocopa con partidos de gran nivel, con sorpresas históricas y con jóvenes promesas. La final suena a clásico porque las dos tienen mucho nombre, aunque no suelan enfrentarse”.

Bruno Alemany hizo referencia a la subida de nivel respecto a otros años: “Ha mejorado el nivel en general. En una temporada que ha sido difícil para todo. Muchos equipos han jugado a muy buen nivel y ha sido una Eurocopa muy divertida”.

Aritz Gabilondo destacó que en este torneo se ha podido observar el cambio que está sufriendo el fútbol: “Cada vez hay más selecciones capaces de ganar el título. Ni siquiera las cuatro semifinalistas de la última Eurocopa han llegado a esta. Hay una alemanización del futbol. Lo inicio Klopp, le siguió Tuchel. Futbol de ida y vuelta.”

José David López incidió en el público como factor clave de esa subida de nivel que mencionaba antes Alemany: “Había unas ganas tremendas de engancharnos todos con el futbol. El hecho den ritmo e intensidad no lo esperábamos y ha sido muy atractivo. El elemento clave ha sido el público porque hemos sentido que el fútbol volvía”.

¿Cómo será la final?

Axel Torres predijo que el juego que veremos no sería tan divertido como los que hemos podido ver en el resto de la Eurocopa 2020:” Tengo dudas sobre que vamos a ver. No creo que ninguna de las dos alcancen un porcentaje de posesión muy alto. A las dos les gusta más tener el balón que tradicionalmente. Hay un punto de pragmatismo en la posesión de Inglaterra. Quizás un partido no tan divertido”

Bruno Alemany destacó como les gustaría jugar a ambas selecciones, pero también reflejó que no tendrían problema en jugar a la contra: “A ambos les gustaría llevar el peso del partido, pero también tiene muchas armas para jugar a la transición. ”

Aritz Gabilondo tuvo en mente un partido largo y disputado: “Quiero ver la respuesta de Italia. Es un poco contracultural lo que hemos visto de las dos selecciones. Creo que va a ser un partido cerrado y largo”

José David López se mostró sorprendido con la labor de Southgate: “Son los dos equipos que mejor defienden de la Eurocopa. No llama tanto la atención en Italia opero si en Inglaterra. Southgate ha creado el equipo en torno a la defensa. Jugar como local no le va a permitir ceder”.

Jugadores más destacados de los finalistas

Axel Torres destacó el nombre de Sterling como el más determinante: ”Sterling claramente. Ha sido el agitador. El penalti lo crea él. Es una jugada que define lo que te da Sterling. En Italia ha habido momentos que ha sido Chiesa, pero yo igual te diría Insigne”.

Bruno Alemany coincidía con Axel Torres, pero añadía la figura del portero italiano como gran nombre: “Por añadir apuntaría Donnaruma. Creo que viene haciendo muy buen torneo. Si me gustaría rescatar lo de Harry Kane. Tuvo mucho que ver en el hecho de que no se pusiese nerviosa. Ha ido de menos a más y le veo con opciones de ser el hombre del partido”.

Aritz Gabilondo también puso sobre la mesa el nombre de Maguire: “Donnaruma claramente en Italia. Italia necesita un partido colosal del portero y en Inglaterra me quedo con Maguire. No hay jugador en la Eurocopa que tenga esa amenaza a balón parado.

José David López destacó a los dos líderes de ambas defensas: ”Creo que los dos técnicos querrán centrarse en el aspecto defensivo. Diría lo mismo que Axel. Destacaría a Maguire y Chiellini”

El mejor once de la Eurocopa

Axel Torres: ”Sommer, Di Lorenzo. Laporte y Maguire, Mahle, Hojberg, Pedri y Damsgaard, Sterling, Insigne y Schick”

Bruno Alemany: “Donnaruma. Mahle, Maguire, Chiellini, Luke Shaw, Giorginio Wijnaldum, Pedri, Damsgaard, Chiesa, Sterling y Kane”

Aritz Gabilondo: “Donnaruma, Walker, Maguire, Chiellini, Mahle, Wijnaldum, Kalvin Philipps, Pedri, Cristiano, Sterling y Schick”

David López: ”Donnaruma, Vestergaard, Maguire, Mahle, Dumfries, Wijnaldum, Rice, Pedri, Sterling, Insigne y Schick”