Mireia Belmonte: "Hubo días en los que no podía ni hacerme una coleta, tenía mucho dolor"

Mireia Belmonte, cuádruple medallista olímpica y abanderada de España, pasó por El Larguero para explicar cómo afronta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras una lesión de hombro, la nadadora explica cómo afrontó la preparación y el dolor de cara a los Juegos.

Respecto a las opciones de llevarse medallas, Belmonte aseguró que "es difícil". "Está muy cara la medalla. Y bueno, también hay gente que ha podido entrar más durante la pandemia", comenzó a explicar.

La nadadora pasó una lesión de hombro que llegó a provocar que fuese duda para los JJ.OO. Belmonte explica que pasó un gran dolor por esta lesión. "Hubo días que no podía entrenar porque no podía ni hacerme una coleta. Ha habido días muy duros, que tenía mucho dolor...", comenzó a relatar.

"Lo ves todo más negro. Intento ser siempre una persona positiva, tener mucha paciencia y ver las cosas un poco con perspectiva. Entonces te agobias un poco, más en un año de juegos porque ves que los días van pasando", explica.

Respecto a cómo se encuentra ahora, Belmonte explica que: "Me voy encontrando mejor cada semana. Aún tengo molestias, pero todo deportista tiene molestias en su cuerpo. Hay que mimarlo y seguir entrenando porque esto empieza ya".

"Soy muy prudente siempre y me gusta ir poco a poco. Estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho este año, con todo lo que he pasado y poder estar en los JJ.OO", añade.

"Ya era hora de que una mujer tuviera la bandera"

Belmonte será, junto a Saúl Craviotto, la abanderada de España en los Juegos. "Es un honor poder llevar a bandera junto a Saúl y también es un premio a toda la trayectoria y a todas las medallas que hemos ganado. En el caso de España hemos tenido muy pocas abanderadas a lo largo de la historia y ya era hora de que una mujer tuviera la bandera. Este año tengo la suerte de poder ser yo junto a Saúl".

"Este año creo que quiere la villa va a ser un poco diferente. También es bonito que se celebren los JJOO en plena pandemia. Nunca ha pasado en la historia".

Respecto a la falta de público, Belmonte consideró que "se han acostumbrado" a competir así". "Es verdad que a veces se echa un poco de menos. Pero tampoco es muy lógico que todo el año intentando no ir con mucha gente y que ahora haya un montón de gente. Puede haber montón de contagios en una piscina y sería volver para atrás", concluyó.