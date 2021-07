El extraño precedente que el Barça sentará con su gestión para que Messi siga: "Se demuestra que vale todo"

El Fútbol Club Barcelona y Leo Messi han acercado posturas en las últimas horas y la continuidad del argentino en el club catalán prácticamente está hecha. Solo falta el visto bueno de LaLiga para poder inscribir al argentino.

Además, el Barcelona, consciente de la grave situación económica que atraviesa, está realizado otras operaciones para tratar de aligerar masa salarial y una de ellas conduciría de nuevo a Antoine Griezmann al Atlético de Madrid. A cambio, el conjunto ca

La continuidad de Messi

Santi Giménez: "Es una muy buena noticia para el Barcelona. La cuestión de los patrocinadores es clave, además de la imagen de que Messi deje el fútbol a nivel mundial con la camiseta del Barça, es importante. Además, si el mejor se baja el sueldo a la mitad, puedes sentarte a negociar con el resto de la plantilla. A Laporta le supone un empujón importante, la continuidad de Messi fue el eje de su campaña electoral".

Lluís Flaquer: "Que siguiera Messi era la única gran promesa electoral de Laporta. El poder apuntarse el tanto, le hace empezar con muy buen pie. Es un notición impensable hace once meses cuando salió lo del burofax. Que el mejor jugador de la historia decida acabar su carrera en este Barça, me parece un subidón".

Matallanas: "Este acuerdo se hace publico hoy pero está alcanzado desde el día que Jorge Messi regresa de Barcelona a Argentina. Están a la espera de que LaLiga acepte la inscripción. En las próximas horas se anunciará. El que siempre ha estado tranquilo ha sido Laporta, no así su directiva, ha habido gente que se ha puesto nerviosa, pues Messi ha estado 14 días fuera del club. Me parece una buena noticia para LaLiga que Messi continúe".

Antón Meana: "Messi es el mejor futbolista de la historia de LaLiga, no tiene la culpa de nada, pero lo que estamos viviendo es muy peligroso económicamente hablando. El Barcelona está arreglando problemas del pasado de una manera que marca precedentes extraños. Messi podría ser el primer embajador que gane más que un futbolista en activo de la plantilla. Creo que se demuestra que vale cualquier ingeniería financiera. Es una gran noticia que se quede, pero la operación Messi, económicamente, dentro de unos años igual escuchamos este programa y nos arrepentimos de lo que estamos diciendo".

El posible regreso de Griezmann al Atlético

Santi Giménez: "Es una operación complicada pero es una operación de los nuevos tiempos que corren. Queda claro que no hay dinero. El Barça prefería venderlo directamente a un club de una liga extranjera, pero la voluntad de Griezmann es la de ir al Atlético de Madrid, y ante la voluntad de Griezmann hay poco margen de maniobra. El Barça sí que pide dinero porque considera que un intercambio Griezmann-Saúl no se puede vender de cara a los socios por muy delicada que esté la situación y el Atlético no quiere poner dinero. Lo que pueden ofrecer, tal y como ha contado Catalunya Radio, es que entrasen más jugadores, y se habla de Mario Hermoso y Renan Lodi. Pero a medida que sumas piezas al tablero, se complica la cosa porque hay que convencer a más gente".

Lluís Flaquer: "Es una operación económica, lo futbolístico queda en un segundo plano. Es el jugador que más se adecúa a la opción de aligerar masa salarial. Y al hilo de lo que decía Meana, esto sí me parece peligroso. No deja de ser pan para hoy y hambre para mañana, pero mucho hambre para mañana. Insisto, es una operación que obedece a criterios económicos".

Matallanas: "Para el Atlético es una operación fabulosa. Económicamente es buena, deportivamente genial, porque Simeone le quiere, y es verdad que hay mucha gente que no quiere que vuelva, pero es fácilmente solucionable. Simeone va a decir que le quiere y cuando el líder dice que le quiere, le va a querer todo el mundo. El miércoles o el jueves de la semana que viene será oficial. El problema para mí lo tiene más el Barça, pero como el Atleti le gane una Liga con Griezmann y Luis Suárez... Griezmann se tiene que ir únicamente para que siga Messi, pero el problema sigue: hay que inscribir a Agüero, Eric García, Memphis... va a haber gente que se va a quedar sin inscribir".

Antón Meana: "Esto se ha contado en la Cadena SER desde el minuto 1. Griezmann lleva queriendo volver al Atlético desde hace muchísimo tiempo, el Barça lleva queriendo quitarse a Griezmann casi desde el principio y al final va a pasar. La operación está en marcha y creo que es una operación que beneficia al Atlético de Madrid".