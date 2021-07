Un viaje por la historia de la música: los 45 discos del Sofá Sonoro

Esta ha sido sin duda una temporada fascinante para Sofá Sonoro tanto por los datos de audiencia como por el nivel de los programas y de los discos tratados en estos diez meses. En estos 45 programas hemos recorridos discos de rock, de jazz, de folk, de pop, de música brasileña. Álbumes de distintas épocas y momentos, de bandas y solitas en contextos muy diferentes.

El objetivo de este programa es poner luz sobre los procesos y momentos que rodean a creaciones claves de la música. La historia detrás de esas canciones que son parte de la banda sonora de nuestras vidas. Este curso, que empezó con Metallica, ha tenido de todo. Miles Davis, Bob Dylan, Aerosmith, Billie Holiday, Abbey Lincoln, Chico Buarque, The Animals y muchos más. Un viaje por discos muy diversos con invitados de primer nivel y con la compañía y contexto de Lucía Taboada.

SEPTIEMBRE

James Hetfield durante un concierto en 1996 / Getty

METALLICA – BLACK ALBUM

Comenzamos la séptima temporada del programa agitando la melena con este clásico del metal, un álbum que cambió la carrera de Metallica y los convirtió en un grupo de alcance planetario con una gran cantidad de canciones sonando en la radio a todas horas. Toni Castarnado nos recuerda la historia del disco clave de Metallica. Escucha el programa completo.

THE BAND – MUSIC FROM THE BIG PINK

Pocos discos tienen un sonido y una historia tan fascinante como Music From The Big Pink, el apabullante debut de The Band tras sus años acompañando a Bob Dylan. Recordamos su historia en compañía de Ana Alonso y al calor del documental Once Brothers. Escucha el programa completo.

JEFFERSON AIRPLANE – SURREALISTIC PILLOW

El Verano del Amor no se puede entender si la música de este clásico de la banda californiana. Un álbum cargado de canciones eternas que consolidaron al grupo tras la llegada de esa Grace Slick imponente. Viajamos al calor de los años sesenta para recordar esta aventura junto a Mario Tornero. Escucha el programa completo.



ROXY MUSIC – FOR YOUR PLEASURE

El segundo trabajo de Roxy Music fue un disco diferente, también el último de la unión Brian Ferry y Brian Eno, pero en esas canciones se vislumbraba un nuevo camino en la música, el rumbo que no siguió la banda pero que alumbró a otras formaciones. Fernando Neira nos lleva a su historia, contexto y canciones. Escucha el programa completo.

OCTUBRE

Patti Scialfa y Bruce Springsteen en un concierto benéfico contra la Covid 19 / Getty

BON IVER – FOR EMMA FOREVER AGO

Hay discos que nacen de la nada, el debut de Justin Vernon llegó de la nada más absoluta, de la cabaña perdida en la que se cobijó tras su primer fracaso profesional y un duro revés sentimental. Sin grupo ni pareja, Vernon alumbró un disco prodigioso que recordamos junto a Jimena Marcos. Escucha el programa completo.



THELONIOUS MONK – MONKS DREAM

Todas las temporadas hacemos hueco a algunos discos de jazz y esta comenzó con el sueño de Monk, un disco que es la puerta de entrada perfecta al universo musical de este genio del jazz. Aprovechamos la ocasión para conocer su historia y la de su autor junto a Manuel Recio. Escucha el programa completo.

CHICO BUARQUE – CONSTRUÇAO

El plena dictadura military, Chico Buarque, tan joven como curtido en mil batallas, editó un disco eterno que burló la censura con poesía, delicadeza e inteligencia. Viajamos a ese Brasil tan musical con Arturo Lezcano para conocer la historia de este disco y de su autor. Escucha el programa completo.

BRUCE SPRINGSTEEN – LETTER TO YOU

En Sofá Sonoro no solemos hablar de discos recientes, toda obra necesita tiempo y perspectiva para ser apreciada, pero los rumores (esta vez si certeros) de que Springsteen había grabado algo a la altura de su legado nos llevó a analizarlo con detenimiento de la mano de Fernando Navarro. Escucha el programa completo.



NICK DRAKE – PINK MOON

Hay historias injustas en la música y luego está la de Nick Drake, un tipo que murió joven y triste pensando que su música no tenía gran valor. Solo el tiempo ha puesto al inglés en el lugar que merece su talento y en Sofá Sonoro hemos querido recordarlo en compañía de Sheila Blanco. Escucha el programa completo.

NOVIEMBRE

The Smiths antes de su primera actuación en Detroit en 1985 / Getty

CHARLES BRADLEY – NO TIME FOR DREAMING

Si la de Nick Drake es una historia triste, el debut de Charles Bradley es un cuento de hagas. La historia de este tipo que debutó a la edad de la jubilación bien merecía un programa. De la mano de David Moreu recordamos la gran aventura de una de las últimas grandes voces del soul. Escucha el programa completo.

ANDRES CALAMARO – ALTA SUCIEDAD

En los años noventa Andrés Calamaro dejó Los Rodríguez y se lanzó a una aventura frenética con un tanto loco que se tradujo en Alta Suciedad, Honestidad Brutal y El Salmón. Viajamos a aquellos años junto a Fernando Navarro y Mon Tapias para recordar ese periodo trepidante de la carrera del cantante argentino. Escucha el programa completo.

LHASA DE SELLA – THE LIVING ROAD

Entre tantos grandes nombres se nos coló en noviembre la historia de Lhasa de Sella, una mujer con una historia fascinante y un talento descomunal que murió demasiado joven de un maldito cáncer. Recordamos esta joya de su breve discografía y su viaje musical en compañía de Toni Castarnado. Escucha el programa completo.



THE SMITHS – THE QUEEN IS DEAD

Esta temporada tocaban The Smiths, una banda que siempre figura en todas nuestras listas de los discos que queremos recordar y que por una razón u otra siempre dejábamos fuera. Este año hemos cumplido recuperando este disco eterno, su historia, contexto y canciones de la mano de Mario Tornero. Escucha el programa completo.



BELLE AND SEBASTIAN – IF YOU ARE FEELING SINISTER

A Belle and Sebastian le llevó un tiempo llegar a una cima de la música que se antojaba extraña para una banda que mezclaba la música de cámara con el pop, pero con este disco dieron un paso importante tanto para la banda como para ese Stuart Murdoch perseguido por una fatiga crónica que se cuela también en estas canciones que recordamos junto a Fernando Neira. Escucha el programa completo.



DICIEMBRE

Van Morrison durante un concierto en 2021 / Getty

JOAO GILBERTO – CHEGA DA SAUDADE

En diciembre volvimos a Brasil para ir al origen de todo lo que pasó en la música de ese país en los fabulosos años sesenta. El principio de todo estaba en Joao Gilberto, un tipo con una historia triste y compleja, pero que se metió al mundo en el bolsillo con esta fascinante colección de canciones que analizamos con Arturo Lezcano. Escucha el programa completo.

THE ANIMALS – THE ANIMALS

Tras el huracán de los Beatles y los Kinks llegaron a EEUU otras muchas bandas. Una de ellas fue The Animals, un grupo con una mala suerte tremenda pero que en aquellos primeros años de la década de los sesenta apuntaban a grupo estrella por su arrollador sonido y esa forma de transformar la música negra estadounidense en algo propio. Manuel Recio nos guía por esa época y sus canciones. Escucha el programa completo.

LOS DISCOS DEL AÑO DE LA PANDEMIA

El maldito 2020 nos ha dejado a todos un recuerdo imborrable, extraño, impensable. En Sofá Sonoro cerramos el curso poniendo banda sonora al año de la pandemia con los grandes discos que se editaron en estos 12 meses. Escucha el programa completo.

VAN MORRISON – SUS ÚLTIMOS DISCOS

Raro es el año que no dedicamos algún Sofá Sonoro a algún disco de Van Morrison, esta temporada nos empachamos del León de Belfast recorriendo la increíble racha musical que mantiene desde la edición de Keep Me Singing hasta la actualidad, un viaje en la buena compañía de Miguel López y Fernando Neira. Escucha el programa completo.



ENERO

John Coltrane durante su actuación en el festival de Newport / Getty

LITTLE RICHARD – HERE IS LITTLE RICHARD

Para entender el presente hay que recordar el pasado y en el rock, el rock negro, está el origen de muchos de los sonidos que forman parte de la historia de la música. Comenzamos el 2021 recordando el debut y los orígenes de una de las figuras más exuberantes de la música de la mano de Fernando Navarro. Escucha el programa completo.



REM – NEW ADVENTURES IN HI FI

La temporada pasada recordamos el Automatic for the People y esta nos trasladamos a unos años después, cuando la banda de Georgia editó New Adventures in Hi-Fi, quizá su último gran disco de una racha tremenda. David Moreu nos traslada a ese momento para conocer su contexto, intrahistorias y canciones. Escucha el programa completo.

COUNTING CROWS – AUGUST AND EVERYTHING AFTER

Los 90 son una década fascinante a la que el tiempo ha ido haciendo justicia, algo que también ha sucedido con Counting Crows, banda que apuntaba a flor de un día y que ha mantenido una carrera sólida, aunque siempre lejos de lo que alcanzó con su debut. Recordamos cómo se gestó este álbum que puso banda sonora a aquellos años en la compañía de Toni Castarnado. Escucha el programa completo.



JOHN COLTRANE – GIANT STEPS

Después de recordar uno de los grandes discos de Monk tocaba hacer lo propio con Coltrane. Podíamos haber elegido cualquiera, pero Yahvé de la Cavada nos trajo este Giant Steps que nos sirvió de excusa para hablar del viaje de este genio de la música desde sus años junto a Miles Davis hasta su explosión en solitario. Escucha el programa completo.

FEBRERO

George Harrison junto a Bob Dylan en 1988 / Getty

NIRVANA – UNPLUGGED IN NEW YORK

Hace 4 años recordamos la historia de Nirvana en un programa de verano pero apenas nos dio tiempo para hablar de este directo en acústico que fue la despedida de Kurt Cobain y que es uno de los conciertos de MTV para recordados. Sheila Blanco nos lleva por esta historia, sus detalles, anécdotas y canciones. Escucha el programa completo.

THE SUPREMES – LOS AÑOS DORADOS

La muerte de Mary Wilson en febrero nos sirvió de excusa para recordar la historia de The Supremes y aquellos años en los que fueron la única formación estadounidense que pudo hacer frente a los Beatles en las listas de éxito. Un recorrido por sus mejores años y por esa racha imparable que las llevó a ser la gran banda de chicas de los 60. Escucha el programa completo.

TRAVELING WILBURYS – VOLUME 1

No hay banda que pueda competir con una formada por Roy Orbison, George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty y Jeff Lynne. Fernando Navarro nos trajo este disco y nos llevó por su sorprendente historia, un viaje musical sin egos ni grandes pretensiones que fue un regalo para fans y amantes de la buena música americana. Escucha el programa completo.

ABBEY LINCOLN – ABBEY SINGS ABBEY

Entre las grandes voces del jazz está, sin duda, la de Abbey Lincoln. Esta mujer polifacética, fue cantante, actriz y activista, entró a un estudio de grabación sabiendo que iba a morir y salió de allí con este impactante testamento musical que recordamos junto a Toni Cartanardo. Escucha el programa completo.



MARZO

The Verve durante una actuación en 1996 / Getty

THE CURE – KISS ME KISS ME KISS ME

The Cure son otra de esas bandas que nos gusta sentar en el Sofá Sonoro para analizar con calma. Ya hicimos lo propio con Disintegration y esta temporada los hemos hecho con este disco doble que muestra todas las caras del amor y la capacidad de Robert Smith de hacer canciones oscuras que resultan curativas. Contamos su historia y contexto en compañía de Yahvé de la Cavada. Escucha el programa completo.



THE VERVE – URBAN HYMNS

Otro de los grandes clásicos de los noventa que echábamos de menos en Sofá Sonoro era esta joya de The Verve, una banda ya rota y separada que se dio una última oportunidad en los estertores del britpop y que se despidió a lo grande con esta maravilla rodeada de historias trepidantes que nos trajo Sheila Blanco. Escucha el programa completo.



SONNY AND CHER – LOOK AT US

Antes de que Cher fuese actriz o la reina de autotune tuvo unos inicios maravillosos junto a su marido. El debut del matrimonio pilló a todos por sorpresa y tuvo un éxito enorme con canciones de la escuela de Phil Spector y una acertada visión de por donde debería ir el sonido de los años sesenta. Igor Paskual nos cuenta la intrahistoria de esta delicia de álbum. Escucha el programa completo.

BILLIE HOLIDAY – LADY IN SATIN

No hay muchos discos tan sobrecogedores en la música como el testamento de Billie Holiday, que grabó antes de morir su disco más caro y ambicioso, un trabajo que no fue entendido en su época, pero que figura entre lo más querido de su discografía. Recordamos la vida y obra final de Lady Day junto a Toni Castarnado. Escucha el programa completo.



ABRIL

Sam Cooke en el estudio en los años 60 / Getty

RUBÉN BLADES - SIEMBRA

Siembra es sin muchas dudas y uno de los discos más impactantes de su época. Un trabajo que revolucionó la música latina llevando la lucha de clases y el sentimiento latino a la primera plana de la música en Norteamérica. Arturo Lezcano nos guía por ese momento histórico al calor de esta colección de canciones que lo tienen todo. Escucha el programa completo.

PAUL SIMON – GRACELAND

La carrera de Paul Simon parecía sin rumbo cuando al músico se le ocurrió subir la apuesta: irse a la Sudáfrica del apartheid y grabar con músicos negros un disco que mezcla letras costumbristas sobre la vida en Nueva York con un sonido explosivo y único que nos explica Javier Márquez en este viaje musical. Escucha el programa completo.

DUSTY SPRINGFIELD – DUSTY IN MEMPHIS

La vida de Dusty Sprinfield da para un buen libro. Mujer valiente y talentosa, tras comerse Inglaterra decidió ir a grabar a Atlantic. En la casa de Aretha, Springfield grabó uno de los mejores discos de soul de todos los tiempos. Fuera de su zona de confort la británica se adaptó a otras formas de trabajar y aunque no alcanzó el éxito que esperaba este álbum ha terminado siendo una de las grandes obras del género. Escucha el programa completo.

SAM COOKE – NIGHT BEAT

Cualquier disco de Sam Cooke entraría bien en un Sofá Sonoro, pero este Night Beat encaja mejor que nada. Este Cooke final, en el mejor momento de su carrera, grabó sin muchas pretensiones uno de los mejores discos de soul de la historia. Quizá no tenga sus canciones más conocidas, pero es una obra perfecta con una fuerza única y un contexto tremendo que nos explicó Fernando Neira. Escucha el programa completo.



RYAN ADAMS – HEARTBREAKER

La carrera de Ryan Adams estaba en el aire tras el final de Whiskytown. Sin grandes planes el músico volvió a su ciudad, vivió en una casa sin muebles y antes de tirar la toalla y buscarse un trabajo se dio una última oportunidad con este disco hermoso y delicado que recuperamos en la compañía de Fernando Navarro. Escucha el programa completo.

MAYO

Aerosmith durante un concierto en 1994 / Getty

TOM WAITS – THE HEART OF SATURDAY NIGHT

Tras dedicar un programa la temporada pasada al debut de Tom Waits este curso hemos retomado el relato donde lo dejamos para escuchar la historia de su segundo disco. En este trabajo se aprecia de manera notable una evolución de Waits de un tipo próximo al folk y al jazz hacia un artista con un sonido propio. Arturo Lezcano nos lleva por la primera metamorfosis de Tom Waits. Escucha el programa completo.

DEEP PURPLE – MACHINE HEAD

Hay discos de rock que son eternos, algunos por sus canciones otros, los menos, por su obra final. Machine Head de Deep Purple es de esta segunda categoría. La obra magna de Deep Purple captó a la mejor formación de la banda en un momento perfecto y juntos entregaron este clásico del rock que recordamos al detalle de la mano de Manuel Recio. Escucha el programa completo.



GIL SCOTT-HERON – PIECES OF A MAN

No hay mucha gente que no haya oído aquello de “la revolución no será televisada”. Esa frase icónica reflejó mejor que nada el sentir de los afroamericanos en aquel momento clave de la conquista de los derechos civiles. El primer disco de Scott-Heron es mucho más que esa frase y esa canción. Mario Tornero nos cuenta la historia detrás de este artista que fue calificado como la CNN de los barrios negros. Escucha el programa completo.

AEROSMITH – GET A GRIP

Regresamos a los años noventa para recordar, junto a Toni Castarnado, el disco más icónico de Aerosmith, un álbum encumbrado por sus vídeos musicales y criticado por los fans de la banda por sus concesiones, pero que demostró la vigencia del grupo en la era de la MTV y tras más de veinte años de carrera. Escucha el programa completo.

BOB DYLAN – ESPECIAL ANIVERSARIO

En mayo Bob Dylan cumplió 80 años y en Sofá Sonoro lo celebramos a nuestra manera. Con motivo del aniversario se habían emitido todo tipo de homenajes y programas y nosotros lo celebramos recordando la importancia que el músico y sus canciones habían tenido en nuestras vidas. Escucha el programa completo.

JUNIO

Elvis Costello en un concierto en Londres, 1979 / Getty

WALLFLOWERS – BRINGING DOWN THE HORSE

Después de recordar a Bob nos entraron ganas de volver al gran momento de su hijo Jackob y al inesperado éxito que tuvo con el segundo álbum de Wallflowers. David Moreu nos lleva de nuevo a los años noventa para recuperar la esencia de ese rock americano de raíces que volvió a coronar las listas de éxito. Escucha el programa completo.

THE JAYHAWKS – HOLLYWOOD TOWN HALL

Todo género tiene un momento clave. El de la americana fue gracias a The Jayhawks, banda de escaso éxito comercial pero de tremenda influencia en formaciones coetáneas y posteriores. La cantante Nat Simons nos acompaña en este episodio para recordar uno de los discos más queridos de la banda. Escucha el programa completo.

MILES DAVIS – BIRTH OF THE COOL

De nuevo volvemos al jazz y a una figura esencial como Miles Davis. Tras recorrer Kind of Blue en esta ocasión recuperamos su viaje a París y todo lo que provocó: la búsqueda de un nuevo sonido, el mundo sin racismo de aquella Francia y la depresión a su vuelta a Estados Unidos. Para esta aventura invitamos al programa al escritor Salva Rubio, autor de cómic Miles en París, con el que recorremos el contexto, la historia y las canciones de este apasionante episodio de la vida del trompetista. Escucha el programa completo.

ELVIS COSTELLO – MY AIM IS TRUE

Elvis Costello era otro de los nombres que teníamos en mente desde hace años y Fernando Navarro sienta en el sofá su tremendo debut. Un disco que cambió su vida y que demostró al mundo que ese chico con gafas de pasta y pinta de empollón era una nueva esperanza para el rock británico de finales de los años setenta. Escucha el programa completo.

BOBBY CHARLES – SU HISTORIA

Para cerrar temporada tenemos una historia única con un formato diferente. En esta entrega recorremos la vida y obra de Bobby Charles, un músico sin gran nombre pero que fue clave en la primera oleada de rock y que firmó canciones para Bill Halet, Fats Domino, Ray Charles o The Band. Una aventura fascinante para despedir una temporada increíble. Escucha el programa completo.