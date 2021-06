Nostalgia de los 90: doce discos que marcaron la década

Puede que la década de los noventa fuese la última gran década de la industria discográfica. Todavía no había piratería, el cedé se había consolidado como formato provocando cifras récord de ventas y distintos movimientos y estilos surgían en todo el mundo.

Los años noventa comenzaron con la explosión del grounge en Estados Unidos, donde además convivían todavía las grandes bandas de rock surgidas a finales de los ochenta como Guns and Roses. La respuesta británica no se hizo esperar y en apenas un lustro explotaron bandas como The Stone Roses, Oasis, Blur, Pulp o Suede. También fue la época del triphop con ese sonido experimental capitalizado por Portishead o Massive Atack. Al margen de eso surgió el indie en España y todavía vivimos los últimos coletazos de grandes grupos de otras décadas. Elegir entre este vasto abanico sonoro resulta complicado. En Sofá Sonoro hemos dedicado unos cuantos programas a esta década y hoy recopilamos algunos de los que más nos han gustado.

La década de los noventa empezó en 1989 con el 'Beach' de Nirvana y tuvo su punto álgido con 'Nevermind', ese mismo año llegó a las tiendas ‘Ten’, el debut de Pearl Jam. La historia de este disco resulta asombrosa. Pearl Jam perdió a su cantante y estaba sin rumbo cuando un colega de un colega acudió a su auxilio. Aquel chaval, un surfista de San Diego, puso sus letras a las maquetas de la banda y en nada Eddie Vedder se convirtió en el líder del grupo. El tiempo no ha tratado del todo bien al disco, el grupo nunca quedó satisfecho con su sonido, pero con todo sigue siendo un clásico de los noventa y parte de la vida de los que crecimos en aquella década convencidos de que el rock era una forma de vida.

Hay discos que son parte clave de la historia de una banda, incluso de un género, el metal tuvo ese momento de gloria eterna a comienzos de los años noventa con la edición del disco negro de Metallica. El quinto disco de estudio del grupo fue una apuesta fuerte por acceder a otros mercados y conectar con otra audiencia. Para ello contaron con Bob Rock, un productor que supo “suavizar” el sonido de la banda y que también influyó en su forma de trabajar. Con este álbum, Metallica entró en la programación habitual de MTV, pero también dio un salto cualitativo en las salas en las que tocaba y en el número de radios en las que sonaba. Desde ese momento, la carrera de Metallica cambió para siempre y abrió el metal a otro tipo de públicos.

Después del éxito de ‘Losing my religion’, REM quiso reinventarse. En lugar de salir de gira al calor de su inesperado triunfo, la banda decidió entrar al estudio de grabación en busca de un sonido nuevo. El resultado de aquella apuesta por seguir evolucionando fue ‘Automatic for the people’, un disco oscuro y melancólico donde Michael Stipe reflexiona sobre la soledad, la muerte y el paso del tiempo. Con aquella obra REM dejó atrás el rock independiente alcanzando el mainstream sin comprometer su integridad, sin forzar nada, siendo lo que ellos querían ser. A pesar de ese tono triste el disco se consolidó como un éxito y sus canciones, temas como 'Everybody Hurts’, ‘Man on the Moon’ o ‘Try Not to Breathe’, en clásicos de aquella primera mitad de la década.

El ultimo coletazo de Aerosmith fue el más recordado. Tras veinte años de carrera y un par de buenos discos a finales de los ochenta como ‘Pimp’, la banda de Steven Tyler emergió con fuerza en 1993 editando ‘Get a Grip’, un álbum más comercial pero tremendamente adictivo y planeado alrededor de los videoclips protagonizados por Liv Tyler y Alicia Silverstone. Aquellos divertidos vídeos fueron emitidos en bucle por las cadenas musicales convirtiendo a canciones como ‘Crazy’, ‘Crying’ o ‘Amazing’ en la banda sonora de aquellos años.

En medio del boom del grunge y del rock duro, los chicos de Counting Crows se hicieron un hueco con una música de sonido clásico y alma americana que sedujo a millones de personas en todo el mundo. Counting Crows protagonizó en aquellos años el sueño de toda banda de rock, hasta que comprobaron que a veces los sueños no son lo que parecen. A pesar de ello la banda firmó uno de los discos de debut más recordados de los años noventa, un álbum repleto de himnos que mostraban los anhelos, miedos y recuerdos. Un gran trabajo a veces sepultado por el éxito pegajoso de ‘Mr Jones’.

No hay duda de que 'Nevermind' fue el gran disco de Nirvana por impacto, éxito e influencia, pero es quizá este acústico donde mejor se percibe a la banda. El álbum, grabado por antes de la muerte de Cobain y editado tras ella, fue calificado como el funeral en vida de Kurt. Algo de eso tiene tanto en la intimidad que recrea como en el decorado que tuvo en su emisión televisiva. Pocos grupos han sido capaces de adaptar su sonido a un formato acústico con tanta elegancia como Nirvana.

The Cranberries debutaron a lo grande, su primer disco fue el debut más vendido de la historia de Irlanda. Nada comparado con lo que estaba por llegar. Tras una gira por EEUU la banda registró esta joya, un disco con denuncia política, con retrato social, pegado a su tiempo y con la inmensa voz de Dolores ORiordan, que era capaz de poner la piel de gallina con ese grito ahogado de ‘Zombie’. En este disco están las canciones más conocidas de la banda y gracias a él se consagraron como una de las formaciones más importantes de Irlanda. Recordar su historia, contexto y canciones es un ejercicio necesario cada cierto tiempo.

El debut internacional de Alanis Morissette fue una de las grandes sorpresas musicales de aquella década de los noventa, un disco que colocó a Alanis entre las grandes mujeres del pop y del rock, una compositora con una visión fresca, un sonido contundente de guitarras poderosas que consiguió vender más de 30 millones de copias de un álbum repleto de sencillos que pasaron a formar parte de la banda sonora de quienes se criaron en aquella época. ‘Jagged Little Pill’ generó un terremoto musical en unos años que alumbraron el talento de varias mujeres jóvenes dispuestas a comerse el mundo y a introducir una narrativa femenina en la música rock. Alanis consiguió todo eso y también firmar una de esas canciones eternas que siguen sonando en las radiofórmulas de medio mundo.

En 1995 la banda británica Pulp dio un puñetazo encima de la mesa reclamando su trono en el pop británico de la época con la edición de ‘Different Class’, el quinto disco de una banda que venía trabajando desde la segunda línea y que con ese trabajo alzaron el vuelo ganando premios, vendiendo millones de copias y consolidándose como figuras de ese britpop que vivía sus días de gloria, los medios británicos los bautizaron tras este disco como la voz del pueblo y no iban desencaminados. De todos los discos que aquella maravillosa Inglaterra nos vamos a quedar con este tras dedicar programas completos a recordar las carreras de Blur y Oasis.

La banda liderada por Jakob Dylan, hijo del eterno Bob Dylan, comenzó su andadura musical a comienzos de los noventa, pero en sus primeros pasos apenas tuvieron suerte. La gran oportunidad para el grupo llegó en 1996 tras años cocinando su segunda entrega. Con ‘Bringing Down the Horse’ la banda asaltó la banca a base de grandes canciones, un guiño retro con la huella del productor T-Bone Burnett y una puesta escena más que convincente. El éxito de este disco confirmó que el rock americano seguía siendo significativo en la segunda mitad de los noventa: los seis millones de copias que vendió este disco lo confirman.

Fueron los últimos del britpop y quizá los mejores. El éxito fue esquivo con The Verve y cuando les llegó ya no se aguantaban. Una pena. Este himnos urbanos es uno de los discos más interesantes de la segunda mitad de los años noventa. Canciones como ‘Bittersweet Symphony’, ‘Lucky Man’ o ‘The Drugs dont work’ muestran la capacidad de Richard Ashcroft como letrista, un tipo singular y muy diferente a sus compañeros de generación. Cuando The Verve consiguió triunfar la música en Reino Unido era muy diferente, los tiempos y los focos habían cambiado. A pesar de ello no se pueden entender aquellos años sin recordar a Ashcroft andando por la calle chocándose con todos y con esa mirada del mundo se desploma y ya todo me da igual.

En 1999 Red Hot Chili Peppers volvieron a la cima del rock con 'Californication', un álbum enorme que retrataba la vida en su estado y que hablaba de la fama, las drogas, los miedos y el amor con unas letras afiladas y un sonido potente y a la par sutil que conectó con millones de personas. 'Californication' no es quizá el mejor álbum de la banda, pero fue sin duda su trabajo más exitoso y el disco que los consagró como una de las mejores formaciones del rock alternativo de finales del siglo pasado y comienzos de este.

