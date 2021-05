Especial 100 programas: diez discos claves en la historia de la música

Tras tres temporadas con presencia semanal en antena hemos repasado ya la historia de un centenar de discos de distintos géneros, países, épocas y estilos. Por nuestra gramola, esa sintonía con un plato girando y una aguja cayendo sobre el vinilo, han pasado bandas legendarias, artistas inolvidables, pero también músicos cuyo legado hemos querido recuperar para nuestros oyentes.

Tras un centenar de programas hemos querido sentarnos un rato y mirar atrás para seleccionar algunos de nuestros programas favoritos. Unos están en esta lista por el poder de sus canciones, otros por lo fascinante de la historia que hay detrás y algunos porque son joyas tan redondas que siempre figurarían en cualquier lista que hiciésemos.

Podrían ser estos discos o muchos otros, algunos que ya hemos grabado y los que faltan por sentarse en nuestro Sofá Sonoro.

Portada de Amazing Grace / Atlantic

Todas las temporadas nos gusta sentarnos con Aretha Franklin en algún momento. Es algo necesario, curativo. Tras dedicarle un programa a recorrer brevemente su carrera volvimos al origen de todo, a su salto a Atlantic para escuchar I Never Love a Man the Way I Love You, probablemente el disco más poderoso de la historia del soul. Pero en este caso vamos a quedarnos con el programa que dedicamos a Amazing Grace, el álbum más vendido de la historia de la música góspel y uno de lo trabajos más impresionantes de la música. El reencuentro de Aretha con la música de sus orígenes dejó esta colección de canciones que te sacuden el alma. Un disco que te expurga los pecados, que te hace querer ser mejor persona. Pocas cosas en la vida son tan imponentes como Aretha Franklin hablando con dios con un coro a sus espaldas.

Compartimos este programa con Fernando Navarro con motivo del estreno del documental de mismo nombre y fue la excusa perfecta para recordar el contexto y la historia detrás de este disco.

Portada de At Last de Etta James / Cedida

Si el mundo se fuese a acabar me sentaría en una silla, encendería un cigarro y pondría este disco en bucle mientras todo explotaba. Al igual que Aretha, James consigue alcanzar las más altas cotas de desolación e ilusión, de dolor y esperanza. At Last es un disco necesario para cualquier amante de la música negra. Los primeros pasos de un talentazo descomunal con un viaje agitado por las drogas y las malas decisiones. La carrera de James es irregular, pero tiene momentos que pocas han alcanzado.

Para recordar los inicios de Etta James invitamos al sofá a Mario Tornero, con quien recuperamos la historia de esta mujer que Barack Obama eligió para su primer baile como presidente de EEUU, eso sí, su música la cantó Beyoncé, que quedaba mejor en las fotos.

Portada de Siembra de Rubén Blades y Willie Colón / Fania

Las letras de Siembra son la mejor crónica de la vida de los latinos en EEUU, un disco revolucionario que puso el mundo de la salsa patas arriba abriendo nuevas vías de comunicación en la música de baile. En sus canciones Rubén Blades introdujo el concepto de comunidad latina y Willie Colón lo hizo bailable. Esta unión, a la altura de las más grandes parejas de la música, ofreció uno de los discos más innovadores y arriesgados de su época. Un trabajo inmenso que mantiene toda la fuerza de sus inicios y que siempre te descubre algo nuevo con cada escucha.

Arturo Lezcano nos propuso abrir el Sofá Sonoro a la salsa y la apuesta no pudo ser más acertada, una historia tremenda, un contexto único y unas canciones poderosas dejaron uno de nuestros programas favoritos.

Portada de Kind of Blue / Columbia

No hay mucho que decir de Kind of Blue que no se haya dicho ya, pero hay que escuchar a Yahvé de la Cavada para entenderlo mejor y disfrutarlo un poco más. Más allá del poder de las canciones, este disco, el más vendido de la historia del jazz, tiene un contexto único y un proceso interno de creación de lo más curioso.

Pocos artistas ha habido con una necesidad tan manifiesta de evolucionar como Miles Davis. Cuando su música calaba en el público, el trompetista ya estaba inmerso en un nuevo sonido. Ver la fotografía fija de este momento de la historia merece tanto la pena como volver a escuchar este disco y entender mejor el proceso que tuvo detrás.

Portada del disco de Pink Floyd / Atlantic

A Pink Floyd le hemos dedicado dos programas y deberían haber sido mucho más. Nos queda volver a la etapa de Syd Barrett y al primer lustro del grupo. De momento hemos mirado a The Wall, con un programa de una hora, y a este Lado Oscuro de la Luna. La creación de este disco es casi tan fascinante como la propia obra, un disco repleto de recovecos sonoros en los que invernar y empezar una nueva vida. Su historia, contexto y canciones hubieran dado para una decena de programas, nos conformamos con uno, pero nos descartamos volver a él.

De la mano de Fernando Neira nos adentramos en esta salvada musical de unos Pink Floyd en su mejor momento, aunque parasen las sesiones de grabación para ver los partidos del Arsenal, entonces conocido por ser el equipo más aburrido de Inglaterra.

Portada de Tapestry de Carole King / Columbia

El mundo sería un lugar peor si Carole King no lo hubiese habitado. Las canciones de Tapestry han sonado en cientos de voces, películas o recopilatorios. No es casualidad. King comenzó como letrista junto a su pareja y tardó en dar ese paso al frente. Cuando lo dio, el mundo se puso a sus pies. En aquella industria de hombres, King se destapó como una de las grandes figuras. Una mujer valiente que rompió cuanto techo se encontró y que acabó vendiendo millones de discos y dejando una profunda huella en la historia de la música.

Toni Castarnado nos trajo esta joya al Sofá Sonoro para contarnos los inicios de King, su trabajo como compositora y la historia del proceso que la llevó a grabar Tapestry.

Portada Music from the big pink / Atlantic

Cualquier grupo hubiese dado su alma a cambio de Rick Danko, Richard Manuel, Robbie Robertson o Levon Helm. The Band los tenía a todos juntos. Nunca ha habido un grupo con un talento igual y una historia como la suya. En este programa nos adentramos en el álbum que salió de su encierro en Woodstock, un disco que lleva un dibujo de Bob Dylan en la portada no puede empezar mal.

Nos adentramos en la intrahistoria de este enorme trabajo de la mano de Ana Alonso que nos traslada a aquella granja para contarnos cómo se gestó un disco que lo tiene todo.

Portada de Whats Going On / Motown

Algunos discos, no muchos, tienen la capacidad de cambiar el rumbo de la música. Marvin Gaye lo hizo con este álbum. Tras hacerse un hueco y un nombre como baladista, Gaye quiso retratar el mundo en sus canciones. Dejó el amor a un lado y se dedicó a cantar al cambio, a dios, al hombre y a la necesidad de cuidar el planeta.

Toda lista de los grandes discos de la música que se precie tiene que hacer un hueco a este álbum de Marvin Gaye. Nosotros lo hicimos de la mano de David Moreu con quien compartimos este viaje a los años setenta para conocer el contexto en el que surgió Whats going on y la historia de sus canciones.

Portada de Whatd I Say / Atlantic

No ha habido nadie nunca tan salvaje y puro como Ray Charles. Este disco, que toma el nombre de una canción que surgió de una improvisación, traspasó todas las barreras raciales de la época. Sus gemidos, su piano desatado, sus aullidos, su ritmo infeccioso. Charles consiguió un disco perfecto, el primero de una racha que lo conviritió en un gigante.

Cuando Charles era niño, su madre le dijo que la música debía reflejar lo que él era, este disco es la mejor muestra de ello. Charles era un genio y este trabajo es la mejor prueba de ello. De la mano de Manuel Recio recuperamos la historia que acompañó la creación de esta obra maestra.

Escucha el programa completo

Portada de I Put a Spell On You / Philips

En 1965, Nina Simone estaba en estado de gracia. Aquel año registró 39 canciones que se editarían en cuatro discos. Aquella Nina, todavía sana, era un huracán con una fuerza y una pasión a las teclas que pocas veces más pudo replicar con tanto acierto.

Nina Simone no fue tanto una cantante de discos como de canciones y directos, a pesar de ello esta joya tiene todo lo mejor de la pianista con autenticas exhibiciones vocales que surgieron en uno de los mejores momentos de su carrera. De la mano de Sheila Blanco y Toni Castarnado recuperamos la historia detrás de esta época de Simone, un momento genial en una cantante fascinante.

Escucha el programa completo