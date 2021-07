La redención del 'Woodstock Negro': la historia del Harlem Cultural Festival

Unos meses antes de que Woodstock abriese sus puertas a medio millón de jóvenes hubo un festival que el tiempo fue convirtiendo en leyenda. El Harlem Cultural Festival, celebrado en seis fines de semana -del 29 de junio al 24 de agosto-, fue un evento histórico que congregó a 300.000 personas, la mayoría afroamericanas para celebrar la música, la cultura y la tradición de esa otra América.

Aquellos conciertos, protagonizados por las grandes estrellas negras del momento, fue grabado y posteriormente guardado en un sótano. Olvidado durante medio siglo. Para los amantes de la música ese festival se había convertido en un mito del que habían trascendido pequeñas escenas. Verlo ahora remasterizado y contextualizado es un regalo a cargo del músico y productor Ahmir “Questlove” Thompson, que debuta en la dirección. “Es absolutamente increíble que todos esos artistas actuaran en ese festival y que no exista ninguna documentación al respecto. Demuestra que la historia revisionista y la eliminación de la historia negra, ya sea por mezquindad, con intención o por accidente, es muy real”, aseguraba el director del documental en su presentación.

La tercera edición del festival, mucho más ambiciosa y con un cartel mayor, llegó en un año clave para la comunidad negra tras los sucesivos asesinatos de Martin Luther King, Malcolm X y los hermanos Kennedy. Tras esas muertes la lucha por la conquista de los derechos civiles se había quedado sin líderes y la sensación de derrota y rabia se había adueñado de una juventud que cada verano explotaba en unos disturbios tan habituales como desoladores.

Cartel del festival de 1969 / Wikipedia

El festival de Harlem nació con la idea de ofrecer una alternativa cultural veraniega, pero lo que pasó en la edición de 1969 fue un reflejo del sentir de los negros estadounidenses en esa época. La edición de ese año se convirtió en una fiesta que celebraba la negritud, el orgullo afro y su cultura, pero sobre todo su música. Los discursos de referentes como Jesse Jackson, Sly Stone o Nina Simone ahondaban en esa idea: el orgullo.

Harlem, un barrio casi en la ruina, vivió en primera mano un verano mágico para un pueblo que se sentía no solo maltratado sino también abandonado como muestra el escaso impacto que tuvo para los asistentes la llegada del hombre a la Luna en pleno festival. Mientras la américa blanca celebraba el hito, los negros lo veían como un gasto innecesario. “Este barrio está al borde de la ruina y el Gobierno gasta dinero en mandar cohetes a la Luna”, comentaba en el documental un asistente.

Dividido en seis fines de semana, el Summer of Soul muestra la magnitud de la cultura negra. Un día dedicado al jazz, otro al góspel, uno al blues y uno mñas a la música latina, muy presente también en el barrio. Una exhibición del enorme talento de aquella generación de artistas comandada por un Sly Stone en plena forma, un veterano como BB. King, una fuerza desbocada como Nina Simone, la grandeza de un mito como Mahalia Jackson o la energía del eterno Stevie Wonder.

Póster de la edición española de Summer of Soul / Disney

Summer of Soul tiene una fuerza tremenda, salda una deuda histórica y brinda a los aficionados a la música un regalo de primera con un sonido del siglo XXI. Todo enmarcado con un contexto histórico clave para entender la magnitud del evento. Aderezado con declaraciones de asistentes y participantes, la cinta muestra la otra cara musical, una hasta ahora silenciada, de esa idealizada época. De los músicos participantes solo Sly and the Family Stone estuvieron también en Woodstock, un festival donde la presencia de artistas afroamericanos fue residual, al igual que en Monterey dos años antes.

Recuperar esta historia en la era del Black Lives Matter era de vital importancia para el equipo de la película. “¿Hemos regresado al punto de partida 50 años después con los mismos disturbios, protestas, muertes, tiroteos e injusticias? La respuesta es un rotundo 'sí'”, aseguraba Joshua Pearson, editor del documental, en su presentación. Pasa el tiempo, pero las sensaciones, en muchos casos, son las mismas. Por eso Thompson tenía claro que había que recuperar este momento, la idea de que la historia negra no puede seguir siendo olvidada o arrinconada en sótanos. El resultado es uno de los documentales musicales más potentes de los últimos años, una película que capta un momento único y olvidado con el que se hecho finalmente justicia. El Woodstock negro deja ya de ser una leyenda borrosa para ser parte de la historia de la música.

Actuaciones destacadas:

Abbey Lincoln: el poder de la protesta



La joven cantante de jazz, una de las voces más respetadas de EEUU, participó en el primer fin de semana del festival en el que también actuó su marido, el exuberante Max Roach. La historia musical de Lincoln está a la altura de las más grandes, pero su activismo en la lucha por los derechos civiles y el feminismo la elevó como un referente cultural de aquella generación. Lincoln murió en 2010, a su último disco y a su figura le dedicamos este programa.

The Staple Singers: la banda sonora contra el racismo



La leyenda del soul Mavis Staples cumplió un sueño en Harlem, compartir escenario con Mahalia Jackson. Ese momento es uno de los más grandes de Summer of Soul. Staples, junto a su familia, puso voz a las marchas por la libertad y sus canciones fueron himnos para aquellos afroamericanos que marcharon por la igualdad en su país. Hace unos años dedicamos un programa a contar la historia de su familia antes de la exitosa etapa en solitario de la mano de Prince, Ry Cooder y Jeff Tweedy, cantante de Wilco.

Stevie Wonder: el auge del niño prodigio



Para todos los asistentes al festival Stevie Wonder era un referente. Aquel chico, que había debutado a los 11 años, era como un miembro más de la familia. Ahora ya adulto, Wonder se exhibe como un torrente descontrolado capaz de saltar de la batería a la primera línea. Su actuación en Harlem constató que era uno de los grandes artistas de su generación. Tras el festival el músico encadenaría una increíble racha de discos eternos como Talking Book, al que dedicamos este programa.

Sly and The Family Stone: la banda del futuro



Sly llegó a 1969 convertido en una estrella y terminó el año como leyenda. Su paso por Harlem y Woodstock constató ese momento que vivía tras la edición del tremendo Stand, un disco reivindicativo, político y salvaje en una banda que mezclaba razas, que tenía fuerza y mujeres con un protagonismo más allá de los coros. Sin duda fue el triunfador del festival y el artista que sentó las bases estéticas y sonoras de los siguientes años entre los afroamericanos.

Nina Simone: canciones por pistolas



En 1969 Nina Simone estaba en la cima, imparable. La pianista sentó catedra en Harlem. En sus años más políticos y reinvidicativos, Simone convertía cada concierto en una fiesta y en un mitin. El momento que vivía la cantante se refleja en este festival y en los discos que editó en aquellos años.

Unos meses despues, Woodstock

A pesar de la gran cosecha de discos y de distintos conciertos legendarios, 1969 fue el año de Woodstock. El cartel del festival, la asistencia masiva, el caos y todo lo que rodeó al evento creó en la memoria colectiva la sensación de que aquello fue algo mítico. En 2019 dedicamos un programa a recordar la historia que rodeó a Woodstock y sus conciertos más recordados.