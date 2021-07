Beatriz Montañez: "Me he sentido vigilada en mi propia casa y por primera vez en 5 años he sentido miedo"

Beatriz Montañez, expresentadora de El Intermedio, volvió a ser noticia el pasado mes de marzo tras su paso por 'Hoy por hoy' donde presentaba un libro que escribió aislada en una casa de campo. Su vida había cambiado radicalmente, pasó de los focos de la televisión a vivir por 150 euros al mes (para comer) en absoluta soledad por voluntad propia. La noticia recorrió todos los medios nacionales y esto ha llevado a que muchas personas a los que llama "intrusos" hayan viajado hasta su casa. "He tenido intrusos, no los llamo fans, los llamo intrusos, en los cuales ha tenido que intervenir la Guardia Civil, porque se han dedicado a revolotear por mi casa, a dejarme notas, a observarme con prismáticos al sentirme enclaustrada en mi propia libertad", ha explicado en su entrevista en 'A vivir', con Lourdes Lancho, por donde ha pasado a hablar de Camino de vuelta, libro de Mark Boyle, que tiene un paralelismo con su historia ya que habla de alejarse del mundo para reconectar consigo mismo.

La escritora —autora de Niadela— ha pedido por favor que "nadie intente venir si no ha sido invitado". "Ha sido muy frustrante sentirme vigilada en mi propia casa y por primera vez en cinco años, donde no he sentido miedo de la naturaleza, si lo he sentido con las personas que me observaban y me vigilaban, y se convertían en intrusos dentro de mi propio hogar. Así que por favor, pido a aquellos que tengan la intención o que estén buscando dónde está Niadela, o que quieran venir, que no lo hagan. Que respeten mi decisión", ha añadido.

Beatriz Montañez ha destacado esta reacción "invasiva" de los fans. "Creo que cuesta entender al otro en general. Es cada vez mucho más difícil ponernos en la situación del otro. Creo que ser capaces de entender al otro requiere una vez más, pararse, ponerse en la piel del otro, pensar como el otro piensa, salir de nosotros mismos y el hecho de salir de nosotros mismos simplemente por hacerlo. Incluso sin pensar en me voy a colocar en la posición del otro, en cómo el otro piensa, en cómo el otro siente para poder entenderle mejor. Incluso ya el hecho de querer salir de uno mismo cuesta, porque nos hemos encontrado a nosotros mismos en esa zona de confort que implica no solamente aceptarnos como somos, con nuestras circunstancias aún no siendo las que queremos para nosotros, sino además de ese esfuerzo, el esfuerzo también de entender al otro. Entonces creo que antes de criticar y antes de insultar y antes de de dar una opinión que parte única y exclusivamente de la corta visión humana, porque es muy corta, y de corta percepción y la poca utilización y el poco entrenamiento que tenemos de los sentidos, creo que hay que salir de uno mismo para entender las decisiones que toma el otro", ha reflexionado.

La escritora ha subrayado que ha tenido muchos problemas desde que no era partidaria de promocionar el libro: "Siempre pensé y lo hablé con la editorial en su momento, que yo prefería que el libro saliera, hacer una única entrevista con un único medio para que el libro efectivamente fuera conocido y la gente conociera mi historia y la decisión tan maravillosa y las consecuencias que iba a tener maravillosas que también ha tenido en mí". En cambio, como ella señala en esta entrevista en la SER, esta historia "ha creado que algunos me insulten, los ecos que me han llegado, que estoy loca, que seguramente esté enferma mental, que tenga una seria depresión".

El cambio en la vida de Beatriz surge por pararse, reflexionar. "No sé si empoderada sería la palabra, pero sí segura de mí misma, cosa que es la primera vez en mi vida que he sentido sentido, seguridad en lo que hago, en lo que digo y en las decisiones que tomo, porque las reflexiono y las recapacito y pienso en los pros y los contras. Me doy ese tiempo que es un tiempo que nunca me he dado. Antes estaba, siempre lo he dicho, lo diré y creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo reconocer, estaba perdida, estaba perdidísima. Y no, no creo que soy la única, creo que un porcentaje muy alto de la población sigue estando perdida. Creo que en algún momento más vale pronto que tarde, es importante tomar una decisión de examinar parándonos. Creo que uno se puede examinar la vida, que es puro movimiento estando en movimiento, creo que es necesario pararse para hacerlo. Me he dedicado estos 5 años a parar para hacerlo, y creo que la escritura, y creo que la palabra, como bien decía Freud, es sanadora. Y creo que a través de Niadela y a través del libro que escribí antes de Niadela, que de momento no voy a publicar, me ha servido para entenderme a mí misma y entender el espacio y las circunstancias que me rodeaban. Entonces, y con la comprensión, con entender todas esas circunstancias y entenderme a mí misma, llega una reestructuración y un renacimiento, pero para eso hay que parar".