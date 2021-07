Juan Echanove recuerda el legado de Pilar Bardem: "Nunca se calló y por ella nuestra profesión es más digna"

La muerte de la actriz Pilar Bardem ha conmocionado a toda la comunidad de la cultura. Directores de cine, actores y compañeros de la profesión se han visto abatidos por la trágica noticia y no han tardado en expresar sus más profundas condolencias. Pilar fue una de las actrices españolas que abrió carrera en el mundo del cine y marcó a las nuevas generaciones. El cine español no se entendería sin su presencia y por ello, este domingo muchos artistas le han brindado un homenaje en los micrófonos de 'A Vivir' junto a Lourdes Lancho.

"Era una mujer estupenda y una gran amiga. Muy reservada, pero concectaba muy bien con todo el mundo porque era de una amabilidad extema. Nunca tenía un gesto malo y era una delicia trabajar con ella", ha manifestado Agustín Díaz Yanes, director, guionista y novelista, galardonado con dos goyas por la película Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Película en la que descubrió a la gran Pilar Bardem y desde el primer momento le conquistó: "Todos piensan que los directores sacan lo mejor de los actores, pero en el caso de Pilar ella sacó lo mejor de mí. No tuve que corregirla nunca de nada, ella hacía el personaje del tirón y yo solo tenía que sentarme y contemplarla", ha recordado Díaz Yanes.

"Todo lo que ha hecho Pilar es referente"

Más allá de la faceta de artista que deja un legado incuestionable, Pilar Bardem fue una mujer activista, con principios y muy comprometida con las causas sociales. "Pilar era una persona que se comprometia y no tenía miedo a callarse nunca", ha afirmado el actor Juan Echanove, recordando cuando coincidieron en el Cogreso en 2003 para protestar por la intervención de España en la guerra de Irak. "Recuerdo aquellos días en el Congreso, de una intensidad brutal, de vivir en una sensación de peligro por estar en un foco mediático por la controversia de la guerra de Irak, y recuerdo ese abrazo, que incluso cuando tengo alguna duda de algo, me cruzo con esa foto y me pone en el camino de muchas cosas", ha confesado Echanove.

"Tengo una sensación de placidez y agradecimiento tan grandes que no dejan ni aflorar la pena", ha señalado el actor mostrando su pleno agradecimiento por el legado que construyó la veterana actriz. "Yo como actor tengo que agradecer a Pilar que ahora vivo en una profesión más digna de la que me encontré. Una profesión de mucha más poyección humana, de mucha más solidaridad. Nuestra profesión no es distinta a otras, pero se sostiene con la solidaridad y con el pensamiento que han dejado muchos como Pilar Bardem", ha sostenido.

Asimismo, Echanove no tiene ni una mala palabra sobre Pilar, porque considera que "ella era un chute de verdad y nunca utlizó un solo artificio humano para configurar su personaje, ella era pura naturalidad, trabajo e implicación". "Nunca utilizó otros caminos que no fueran esos, y nunca se calló, pero con una maestría brutal consiguió precisamente eso, no callarse y sentir siempre lo que ella era siemre", ha recordado el actor, que asegura que "es muy difícil que en la profesión encuentres a alguien que ingore o que desprecie la figura de Pilar Bardem".

"Pilar era una mujer elegante que nunca dejó transmirtir una duda o un desvarío. Todo lo que ha hecho Pilar es referente de un movimiento y generación de actores que compusieron el mejor cine y teatro nacional", ha concluido Echanove en el homenaje a su compañera, amiga y referente.

La parte más humana de Pilar

La actriz Ana Belén también se ha sumado al homenaje de Pilar, pues ella la conoció personalmente y la admiraba enormemente. "Pilar es y va a seguir siendo entre todos nosotros", ha expresado la artista, recordando a "esa mujer luchadora que en una época en España muy difícil para las mujeres, Pilar se convirtió en todo para su familia haciendo de madre y de padre, y además manteniendo su independencia y libertad como mujer".

"Una cosa que admiro mucho de Pilar es que ella trabajó esas peliculas que los actores decimos que son alimenticias, que no es lo que más te gusta en el mundo pero vives de ello, y ella nunca hizo la mínima crítica contra esas películas que a lo mejor no eran lo mejor del mundo, pero las tuvo que hacer y agradecía a todos esos difrectores que la habían llamado y le habían ofrecido trabajo", ha compartido Ana Belén.