El formato de clasificación que debe plantear la FIA, según el "purista" Pedro de la Rosa

La jornada de Fórmula 1 del día de hoy nos dejó con la primera clasificación al sprint de la historia. Una carrera de 100 kilómetros que se saldó con la victoria de Verstappen, lo que le otorga el privilegio de partir mañana desde la primera posición. Sainz por su parte fue onceavo y Alonso protagonizó una de las salidas de la temporada. El asturiano finalmente saldrá del séptimo puesto.

Así lo analizó Pedro Martínez de la Rosa: “Creo que es un cambio arriesgado y me ha gustado más de lo que me esperaba. Esto ha sido por el salidón de Fernando y porque ha habido mucha más acción de lo que pensaba. Yo soy un purista y nos gusta que no toquen nada. Nos gusta que la pole sea lo que configuré la parrilla de salida. Me ha gustado más de lo que esperaba, pero me gusta más el formato clásico”.

¿Por qué no han arriesgado todos por igual?

“Es cierto. Los que más han arriesgado son los pilotos que consideraban que salían más lejos de lo que deberían, y entre ellos ha estado Fernando. Él se la ha jugado en cada frenada, pero claro si eres Hamilton no te la vas a jugar. En este nuevo formato hay que arriesgar mucho para ganar puestos y la gente que lucha por el campeonato no va a arriesgar. Hay que aplaudir a Fernando por arriesgar. En este caso otra vez ha estado soberbio. Nos ha gustado porque Fernando ha hecho lo que ha hecho. Todo depende de quién eres para que te guste o no”.

La opinión de Pedro Martínez de la Rosa sobre el nuevo experimento de la FIA

El expiloto de Fórmula 1 propuso la medida que daría un vuelco a la competición y la haría más atractiva: “Aplaudo los experimentos, pero no le veo mucho futuro. Sería de futuro si se invirtiese la parrilla como en Fórmula 2. Si hiciesen algo así a mí me gustaría mucho, pero se han quedado a mitad de camino. Cambiar la competición ahora es como tratar de cambiar los tiempos de 45 minutos por tiempos de 20 minutos. O como alargar la portería un metro para que haya más goles, pues saldrían los puristas a quejarse”.

El motivo por el que los organizadores se están planteando tantos cambios es claro: “Quieren explorar. Las nuevas generaciones se cansan antes y una carrera de una hora y media es demasiado. A mí me gusta mucho que el poleman sea el hombre que a una vuelta sea el más rápido. Has hablado con un tío purista”.

Respecto a la gran salida de Fernando Alonso, a De la Rosa no le sorprendió la actitud del asturiano en sus declaraciones tras la carrera de hoy: “Fernando en las dos últimas carreras perdía posiciones porque se salieron del circuito. Él tenía planificado un posible plan B para adelantar y eso es lo que me gusta de él. Sabía que sí o sí iba a adelantar”.

Hamilton saldrá desde la segunda posición

Por primera vez en mucho tiempo los Mercedes vuelven a tener rival. En esta ocasión Verstappen le ha arrebatado la pole a Hamilton del circuito en el que el inglés es local: “Por primera vez he visto a Hamilton profundamente decepcionado. Él no esperaba salir tan mal. Ve que lo tiene muy complicado y mentalmente él ya se veía saliendo desde la pole el domingo. Va a tener más complicado, pero también más bonito. Va a tener una carrera larga para adelantar a Verstappen. Pedazo de piloto Verstappen, le ha frenado y le ha tapado todos los huecos”