"Me comienzan a desesperar...": La frustración de Alfredo Relaño tiene nombre y apellido en el Real Madrid

Alfredo Relaño pasó por El Larguero para analizar la actualidad de Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça. Además, el periodista indicó quiénes serán los beneficiados del trueque entre Saúl y Griezmann.

¿Llega el Madrid justo de plantilla?

Relaño fue contundente y mencionó la parte del equipo que ha dado un peor nivel y no ha mejorado para esta temporada: “Creo que sí. El mediocampo es muy fiable, pero van entrando en edad. La delantera está muy floja. Es Benzema, Benzema y Benzema. Ninguno de los brasileños explota y yo comienzo a desesperar. El Madrid se metió en gastos de un estadio, aunque no lo quiera admitir Florentino. Le veo muy flojo y a ver si Ancelotti viene con ilusión y fuerza porque sus últimos años no fueron tan buenos y no los demostró en los últimos años”.

La explosión de Pedri

La participación y el gran juego que está protagonizando el futbolista canario durante todo este año es de admirar, y así defendía Relaño porque Pedri debe participar en los Juegos Olímpicos: “Él tiene 18 años y mucha lesión y se va a meter eso entre pecho y espalda sin notarlo. Con 28 años ya lo notarán. Tanto Ronaldo Nazario como Casillas me han dicho que se les ha quedado la espina clavada de no participar en unos Juegos Olímpicos. Hace bien Pedri en aprovechar eso”.

El trueque entre Saúl y Griezmann

Alfredo Relaño veía complicado el trueque Saúl- Griezmann debido a una principal causa: “Me parece difícil. Pienso que Saúl puede acabar en la Premier que tiene más dinero. Que Simeone quiere a Griezmann lo sé, aunque haya gente de la afición no lo quiera. Habría reticencias, pero si juega bien creo que podrá ganarse de nuevo a la afición. Simeone invocará ese respeto de la afición a Griezmann. Al Atlético le viene bien tener un delantero como él”.

La actualidad del Barça

La situación económica del FC Barcelona preocupa en la ciudad condal, y la necesidad de deshacerse de contratos es evidente: “Para que el Barça pueda cuadrar esa cuenta tiene que quitarse mucho dinero y varios traspasos. Eso empuja a Griezmann. Igual se da. Me gustaría personalmente que viniera porque creo que Messi debe acabar en el Barça y a Suárez le vendrá bien Griezmann”.

Alfredo Relaño encontró la causa principal del problema del FC Barcelona: “Se ha metido en esta deuda por Messi, pero es que son 40 goles al año y le produce muchos ingresos al Barça. Ganando tanto Messi ha habido una cierta parte de jugadores a los que se les ha subido demasiado el salario. Todo forzado por la presencia de Messi. Mantenerlo es un lujo. Es como un Ferrari”.