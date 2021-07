Ramon Besa: "Pedri te reconcilia con el fútbol de toda la vida"

Con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, asemeja que el fútbol de clubes, el que nos engancha durante toda la temporada está a un segundo plano. Sin embargo, Ramon Besa se encarga de repasar todos los frentes, que son muchos, que tiene el FC Barcelona en la gestión de su plantilla. Fichajes, salidas, salarios, pero sobre todo, cómo cuadrar unas cuentas para que el mejor jugador de la historia, Leo Messi, pueda continuar en el club de su vida.

La fantasía de Pedri

El jugador canario sigue maravillando esta temporada, y lo hace en todos los torneos que puede, como demuestra ahora en la selección olímpica de fútbol.

Sus características tienen encandilado a Ramon Besa, así lo explica: "Recuerdo la ilusión de Messi en los Juegos de Pekín, el sueño de Pedri con los Juegos Olímpicos es mejor permitírselo que prohibírselo. Nos reconcilia con el fútbol de toda la vida, con ese sueño que tenemos todos de niño. Luego está su carácter humilde, no presume de nada, es buen compañero y lo da toda sea cual sea la camiseta que defiende", para más tarde añadir: "Es un jugador diferente, él todo lo hace sencillo con esa cadencia canaria, sencilla. Todo lo hace como juega de calle, de playa, y hay que dejarlo que siga con su juego", sentenció.

@rbesac se rinde a Pedri y destaca lo que provoca en el aficionado



"Hay que ver si el Barça es capaz de reducir la masa salarial de 200 millones deshaciéndose de contratos como el de Griezmann, Coutinho o el de Dembélé".

Ante la pregunta que se crea alrededor de la renovación del argentino sobre si le compensa al club catalán el esfuerzo que está haciendo, pocas personas lo tienen tan claro como Ramon Besa: "Me parece que lo que cobra Messi es superior al resto de jugadores, está bien pagada en función a su rendimiento y respecto a otros jugadores. Él hará una gran reducción de su salario. El cráter que le caería al Barça sería gigante, no solo a efectos comerciales, sino a efectos futbolísticos. No veo elementos que hagan parecer que el Barça se está hipotecando con Messi, se está recostando sobre Messi", afirma.

Los refuerzos del Barcelona han sido todos a coste cero, sin embargo Besa apunta a las posiciones que le falta apuntalar al conjunto de Ronald Koeman: "El Barça debe reducir con masa salarial y con Griezmann lo puede hacer, por su buen valor de mercado. El Barça, por otra parte necesita un centrocampista, del perfil de Wijnaldum. Saúl le gusta a Koeman, pero otra cosa es que la operación no se pueda hacer, algo que le obligará al Barça a ver el futuro que tienen figuras como Coutinho, Lenglet o las ofertas de Braithwaite".