Josep Maria Argimon: "Uno de cada cinco pacientes ingresados en UCI tiene menos de 40 años"

Después de pronosticar un posible colapso en sus ucis para dentro de 10 días, Cataluña ha detectado este fin de semana un ligero descenso en el número de contagios. Así lo ha explicado en Hoy por hoy su conseller de Sanitat, Josep Maria Argimon, quien ha añadido que la mejora de la situación afecta a todas las franjas de edad, pero sobre todo en las más jóvenes.

"Es una buena noticia que ya se venía produciendo y que, según los datos de este fin de semana, que hay que tomar con cautela, se consolida", ha dicho.

Argimon también ha detallado que actualmente en Cataluña hay 307 personas ingresadas en UCI —"un 30% de nuestra capacidad"— y ha destacado que uno de cada cinco tiene 40 años o menos, mientras que la edad media se sitúa alrededor de los 50 años, frente a los 63 de olas anteriores. Mayoritariamente, además, son personas que no se han vacunado o que aún no han recibido la pauta completa.

El 1% es mucha gente

El conseller también ha señalado que "el toque de queda se empezará a notar dentro de una semana", pero cree que "para bajar la incidencia tendremos que esperar más de una, más de dos y más de tres".

"Sabemos que, cuando aumentan los contagios, a los 8, 10 o 12 días se incrementa la presión hospitalaria. Y aunque actualmente solo ingresa el 1% de los contagiados, el 1% de mucha gente también es mucha gente", ha dicho.

"No relajemos medidas porque la pandemia no ha terminado", ha recalcado Argimon. "No podemos fiarlo todo a la bata blanca. Hay que evitar el contagio. Eso es clave. Las vacunas son muy efectivas para evitar la enfermedad grave ante la variante delta, pero en Cataluña hay 160.000 personas que sí pueden enfermar de forma grave pese a haber recibido la pauta completa de la vacuna".

Cuándo podemos caminar sin mascarilla

Argimon ha sostenido que el confinamiento nocturno puede ayudar a reducir los contactos y ha defendido que llevar mascarilla por la calle no sea obligatorio, pero ha recordado que esa medida solo es válida si caminamos solos o con nuestro burbuja, pero ha recordado que las personas que han recibido la pauta completa pueden infectarse y, si tienen síntomas leves o son asintomáticos, "pueden ser un foco de contagio".

Preguntado por el suministro de vacunas, Argimon ha asegurado que "la compra europea de vacunas es una de las cosas que mejor se ha hecho". Según ha relatado, "España recibe un 10,5% de todo lo que compra Europa, y Cataluña un 16% de todo lo que recibe España. Son criterios transparentes".