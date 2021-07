El inmunólogo Alfredo Corell se dirige a los que piensan que el COVID ha terminado: más claro imposible

Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid y divulgador científico, ha sido conocido durante la pandemia de la COVID por su paso por 'La Sexta Noche' donde ha explicado, de la manera más didáctica posible, los entresijos del virus que nos tiene en jaque desde marzo de 2020. Sin embargo, ahora es él quien ha lanzado un mensaje en primer persona tras haberse contagiado de coronavirus pese a tener las dos dosis de la vacuna. "Si alguien no tenía claro que esto no estaba terminado, ahora vengo para decírselo: esto no está terminado. Está disparándose la incidencia y yo estoy en este momento haciendo cuarentena por COVID-19", ha dicho en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

El inmunólogo ha explicado que, pese a cumplir "escrupulosamente" todas las normas recomendadas por los sanitarios, ha dado positivo, aunque eso sí, los síntomas son "muy ligeros". "El contagio se ha producido muy probablemente en una comida al aire libre. Al aire libre. Es decir, que esta variante que está entrando es muchísimo más contagiosa", ha explicado cómo se contagió. Sin embargo, ha subrayado el hecho de tener las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus lo que ha hecho que tenga "los mismos síntomas, poco más o menos, que un catarro".

Con este mensaje, Corell ha destacado que esto "significa que las vacunas funcionan y mucho y nos protegen de infecciones graves y de enfermedad", pero ha añadido que no son "infalibles" y más ahora que hay mucha transmisión en España a raíz de esta quinta ola que ha disparado la incidencia entre los jóvenes pero que ha hecho que los contagios se generalicen también en todas las edades.

La casualidad ha hecho que el propio inmunólogo estuviese explicando hace unos días en 'La Sexta Noche', programa donde colabora con asiduidad, de cómo se podrían contagiar los vacunados con pauta completa, y ahora es él el que tiene que hacer cuarentena por estar infectado. "Aparentemente no he contagiado a nadie", ha agradecido, "pero tampoco se ha hecho el rastreo adecuadamente porque con este nivel de incidencia el rastreo necesitaría una cantidad de personal que no tenemos en los sistemas de salud", ha lamentado. Para él, hay dos formas de evitar que la pandemia siga creciendo este verano: "Restringiendo movilidad, encuentros o poniendo de nuestra parte todo lo posible para tener menos contagios".