La advertencia del joven de 28 años que acaba de salir del hospital: "Nadie está libre de acabar ingresado"

Joaquín Torreblanca volvió ayer a casa después de una semana ingresado por COVID y publicó un tuit que se ha hecho viral: "Vuelvo a la vida, ahora desde casa, para seguir cuidándome tras una semana en el Hospital Isabel Zendal por COVID –neumonía bilateral–. 28 años. Sin haber tenido previamente ningún antecedente clínico. Ninguno. Protéjanse y, como siempre digo, viva nuestra Sanidad Pública".

En una entrevista concedida a Hoy por hoy, el joven ha explicado que siempre ha cumplido con las medidas de prevención, usando mascarilla en la calle incluso sin ser obligatorio, así que no sabe cómo se contagió. "Quizá en el transporte público o en algún bar", ha señalado.

"Los primeros síntomas eran como de resfriado. Tenía bastantes mocos, la voz tomada y me sentía bastante cansado, pero luego se complicó y empecé a encontrarme bastante mal", ha relatado. "Tres días después fui al hospital y me dijeron que era positivo por COVID, pero me hicieron una radiografía y me mandaron a casa para cumplir la cuarentena. Cuatro días tuve que volver porque me encontraba aún peor y tenía fiebre, y ahí sí ya me dejaron ingresado".

Torreblanca asegura que nunca había tenido problemas de salud, que cuida su alimentación y que hace deporte. "Cuento como anécdota que no conozco ni a mi médico de cabecera", dice en la entrevista.

Por eso insiste en pedir "mucho cuidado", sobre todo a los jóvenes. "Ya casi llegamos a la recta final gracias a la vacunación. pero nadie está libre de acabar ingresado en un hospital. En el Zendal vi a varias personas de mi edad. A un chico de unos 30 años que tenía enfrente incluso lo tuvieron que llevarle a la UCI".

El joven asegura que su situación de salud ha mejorado mucho, pero que sigue teniendo tos y no ha recuperado ni el olfato y ni el gusto.