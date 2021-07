'Guerra al botellón': así están las nuevas restricciones por comunidades para hacer frente al coronavirus

A pesar del avance en la vacunación, algunas regiones españolas apuestan de nuevo por los toques de queda de madrugada para intentar frenar la expansión del coronavirus, sobre todo entre la población más joven, donde esta quinta ola de la pandemia está incidiendo de manera especial. El Ministerio de Sanidad ha calificado de "muy delicado" el momento que vive la pandemia en España, pues aunque se haya ralentizado el crecimiento de los contagios, los pacientes COVID ocupan ya más del 10% de las UCI.

Ante estos preocupantes datos y el aumento de contagios en personas menores de 30 años, diversas comunidades han comenzado a tomar medidas al respecto. Son varias las que ya se están planteando regresar al uso de las mascarillas obligatorias en exteriores o que han aplicado algún tipo de toque de queda. A continuación puedes ver las restricciones de cada comunidad para frenar esta quinta ola:

Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido de que los hospitales de la comunidad cuentan actualmente con "200 pacientes más ingresados por COVID-19" que hace dos semanas, por lo que ha pedido "mucha precaución", y ha advertido de que por parte del Gobierno autonómico tomarán "medidas si fuera necesario".

Este martes está previsto que se reúna de nuevo el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, el conocido como 'comité de expertos' que asesora a la Junta en la pandemia, para revisar la situación epidemiológica y estudiar la posible adopción o no de nuevas medidas para hacer frente al empeoramiento de los datos de incidencia acumulada de contagios.

Aragón

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón levantó las medidas cautelarísimas acordadas sobre las restricciones aplicadas a la hostelería y restauración por el Gobierno autonómico que entraron en vigor el pasado viernes en una modulación del nivel 2 de alerta sanitaria, por lo que se vuelve a esa situación.

Así, la hostelería puede abrir hasta las 23:00 horas, excepto los servicios de entrega de comida a domicilio, sin consumo en barra, con el 100% de los aforos en terrazas con máximos de 10 personas por mesa y del 50% en interiores, con 6 personas por mesa como máximo.

Asturias

El Gobierno de Asturias está estudiando la posibilidad de aplicar medidas restrictivas a la circulación de las personas, como el toque de queda, que ya han adoptado comunidades como Cataluña y Cantabria tras recibir el aval judicial, o los cierres perimetrales, en caso de que la situación sanitaria empeore por la expansión de la COVID-19.

La hostelería puede cerrar como máximo a la una de la madrugada. No se permite el consumo en barra y las mesas deben ser de seis personas en el interior y de diez en el exterior. Se prohíbe la venta de alcohol en gasolineras y comercio minorista desde las 22:00 horas hasta las 6.00 de la mañana.

Baleares

El Govern balear endurecerá las multas por participar en botellones, que serán de un mínimo de 1.000 euros, y aprobará la prohibición de celebrar reuniones en domicilios privados entre las 1.00 y las 6.00 horas.

Las medidas de restricción de los encuentros sociales se aprueban mañana en un Consejo de Gobierno extraordinario y entrarán en vigor si cuentan con el aval posterior del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El portavoz del ejecutivo autonómico, Iago Negueruela, ha hecho también un llamamiento para que se vuelva a utilizar la mascarilla en cualquier circunstancia, aunque no hay modificación de la normativa general vigente en toda España, que establece que en espacios exteriores solo es obligatoria cuando no es posible mantener una distancia de 1,5 metros respecto a otras personas no convivientes.

Canarias

Las reuniones en espacios públicos y privados se limitan a un máximo de 10 personas en las islas de nivel 1 (Lanzarote, La Gomera y El Hierro), a un máximo de 6 personas en las islas en nivel 2 (Gran Canaria y La Palma) y a 4 personas en las islas de nivel 3 (la situación de Tenerife desde el 26 de junio y de Fuerteventura desde el 16 de julio).

Se permite la apertura del ocio nocturno hasta las 02.00 horas, pero únicamente en las islas de nivel 1 de alerta (Lanzarote, La Gomera y El Hierro). En la isla de Tenerife y Fuerteventura, las playas y parques están cerrados desde las 20.00 horas hasta las 6.00 de la mañana. En todas las islas, además, se prohíbe la venta de alcohol a partir de las 22.00 horas en comercios minoristas.

Cantabria

Cantabria recuperó el toque de queda, en este caso de 1.00 a 6.00 de la madrugada, en 53 municipios con gran incidencia de coronavirus, entre ellos Santander, Torrelavega y varios turísticos, tras obtener el aval del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

Esta limitación tiene una "duración indefinida", que dependerá de la evolución epidemiológica en Cantabria. Entre los 53 municipios se encuentran los de mayor población, como Santander, Torrelavega, Camargo, Castro Urdiales, Piélagos, Santoña, Santa Cruz de Bezana, Astillero, Laredo, Suances, Reinosa, Polanco, San Vicente de la Barquera, Medio Cudeyo y Ribamontán al Mar, Cabezón de la Sal, Los Corrales de Buelna y Santa María de Cayón.

Castilla-La Mancha

La comunidad registra la cifra más baja de pacientes COVID en las UCI en lo que llevamos de año. Esto contrasta con el dato de personas que requerían respirador del pasado mes de enero. Pese a ello, los sanitarios piden no bajar la guardia y advierten, eso sí, de una mayor sobrecarga en la atención primaria. De momento, rechazan tomar nuevas medidas.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha decidido endurecer las restricciones que venía aplicando desde hace diez días para frenar la expansión del coronavirus, especialmente entre los jóvenes, y entre otras medidas ha fijado el cierre de las discotecas y las salas de fiesta para su consumo en el interior -si tienen terraza, su apertura está permitida-, y ha decretado el cierre a la 1:30 horas del interior de la hostelería y la restauración.

Entre las restricciones, destacan la prohibición de consumir en el interior de bares y restaurantes en barra o de pie y de no superarse el 75%, con una limitación máxima de ocupación por mesa de diez personas.

Entre las limitaciones se encuentra las de aforos en verbenas y conciertos y el cierre de los parques desde las 00.00 y hasta las 7.00 horas. De esta manera la Junta pretende controlar las fiestas entre los más jóvenes e imponer un mayor control dentro de los locales.

Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña autorizó la solicitud de toque de queda realizada por la Generalitat de Cataluña para frenar el avance de la quinta ola de la pandemia de la COVID para 161 municipios, incluida Barcelona, con alta incidencia de coronavirus.

Las medidas tienen un carácter delimitado, ya que se adecuan a los niveles de "transmisión y positividad reales" en cada momento para cada municipio con "indicadores objetivos". La Generalitat ha decidido incluir en la lista de municipios en toque de queda aquellos de más de 5.000 habitantes y una incidencia de más de 400 casos en los últimos 7 días.

Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, descartó poner en marcha nuevas restricciones para frenar el virus y apuesta por continuar con las medidas implantadas hasta ahora. "No, todavía no. Por ahora vamos bien en Madrid", declaró.

Igual que en el resto de España, el uso de mascarillas en exteriores no es ya obligatorio desde el sábado 26 de junio, excepto cuando haya aglomeraciones y no se pueda mantener una distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes. Y los locales de ocio nocturnos seguirán abiertos hasta las tres de la madrugada, dentro del plan de desescalada de este sector.

Comunidad Valenciana

La Generalitat Valenciana decretó el toque de queda en las 32 localidades con peor situación epidemiológica de la comunidad. Está prohibida la movilidad nocturna entre las 01.00 y las 06.00 horas de la mañana tras dar el Tribunal Superior Justicia de la Comunidad Valenciana su visto bueno a la medida.

Se limita a un máximo de diez el número de personas no convivientes que se pueden reunir, tanto en espacios privados como públicos. Los locales de ocio nocturno podrán abrir hasta las 00.30 horas, con un aforo del 50% en los interiores, con mesas de hasta 6 personas, y del 100% en las terrazas, con mesas de hasta 10 personas. También queda prohibida la compra de bebidas alcohólicas a partir de las 20.00 horas. Además, el Gobierno de Ximo Puig aconseja llevar la mascarilla al aire libre, excepto en la playa y espacios naturales.

Extremadura

El Consejo de Gobierno decidió acatar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de rechazar el toque de queda para los municipios de Jaraíz de la Vera, Montehermoso y Plasencia y seguir aplicando los niveles de alerta y medidas previstas en el "semáforo COVID". De este modo, reunido este sábado en sesión extraordinaria, no ha tomado ninguna medida nueva para estos tres municipios.

El aforo interior se encuentra al 50% con mesas de seis personas y terrazas con mesas de hasta 10. El consumo de barra se permite con distancia interpersonal de 1,5 metros. El horario de cierre es como máximo hasta las 3.00 horas para aquellos establecimientos cuya licencia les permita desarrollar su actividad a partir de esa hora.

Galicia

Desde este fin de semana, las reuniones entre no convivientes quedan limitadas a diez personas en el exterior de los locales de hostelería y seis en el interior.

Los locales nocturnos de los municipios en nivel medio también deberán exigir a la entrada una prueba diagnóstica de COVID negativa realizada en las 72 horas antes o certificado de vacunación completa. Y continúa la recomendación de que entre la

La Rioja

La región permanece en el Nivel 2 del Plan de Medidas con la hostelería en el 75% de aforo en los interiores, con 6 personas por mesa. Además, la justicia riojana ha autorizado el consumo en barra, la apertura del ocio nocturno y ha eliminado la restricción de horarios desde el 29 de mayo. En los municipios en nivel 3 (Calahorra, Arnedo, Haro y Fuenmayor) el interior está limitado al 50 % y el horario de cierre es a las 0.00 horas.

Navarra

El Gobierno Navarro ha decidido adelantar el cierre del ocio nocturno a la 1.00 horas y limitación de la movilidad nocturna entre as 1.00 y las 6.00h. Se permite la apertura del interior de bares y restaurantes con un aforo del 60% o sin límite de aforo con mesas a dos metros desde los extremos si el local cuenta con medidor de CO2. El aforo es del 60 % en comercio minorista y del 50% en grandes superficies.

País Vasco

Desde el 16 de julio se prohíben los botellones en la vía pública desde las 0.00 hasta las 06.00 horas en parques, jardines, playas, zonas deportivas, pistas de patinaje (skating) o espacios de uso público al aire libre similares, así como en espacios públicos correspondientes a puertos y paseos marítimos. Sin embargo, sí se podrá meramente transitar sobre ellos.

Región de Murcia

El comité Covid ha acordado este lunes prohibir la venta de alcohol desde las diez de la noche y hasta las seis de la mañana con el objetivo de frenar los botellones.

Además, se vuelve a limitar a un máximo de diez personas las reuniones en espacios públicos y privados para no convivientes. En este caso, se debe solicitar la autorización del TSJ de Murcia. Se mantiene la suspensión del ocio nocturno y el resto de medidas que había hasta ahora.

Ceuta

El aforo máximo permitido es del 50 % y la apertura hasta las 02.00h, salvo para los establecimientos esenciales.

Melilla

Se limitan, a la espera de ratificación judicial, a seis personas, salvo convivientes.