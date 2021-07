El detalle inesperado que ha hecho que el Real Madrid no vaya a fichar otro central: "No contaban con eso"

El mundo del fútbol de clubes sigue su curso más allá de una cita tan importante como es la de unos Juegos Olímpicos. Pese a que todas las miradas estén puestas en Tokio, LaLiga española está inmersa en una semana muy agitada, sobre todo en cuanto a salidas se refiere. Antón Meana y Jesús Gallego repasaron en 'El Larguero' toda la actualidad del Real Madrid, en la que destaca la salida de Varane rumbo a Inglaterra a la vuelta de la esquina.

Varane, cada vez más cerca de salir rumbo al Manchester United

"El Madrid sabe que no va a regalar al jugador y que la oferta tendrá que rondar los cincuenta millones de euros", confirmó Antón Meana en 'El Larguero'. El central francés acaba el contrato con el conjunto blanco la próxima temporada, por lo que tendrá que darle salida durante este mercado, si no quiere regalarlo en la próxima campaña. "El central del Madrid no quiere renovar y, por lo tanto, lo más inteligente es que se marche antes de que se inicie la competición", confirmó Antón.

"No se está moviendo prácticamente nada". Varios agentes dicen a fuentes de la 'Cadena SER' que el Real Madrid no está haciendo nada referido a fichajes potentes para reforzar la defensa o la delantera. No hay ninguna gran operación abierta a día de hoy.

Respecto a futuras operaciones, Meana confirmó que el entorno de Lewandowski lleva meses dejándose querer y el Madrid no le responde. Con Camavinga pasó también lo mismo. Además, varios agentes llaman ofreciendo centrales y el Real Madrid repite que no lo van a fichar, por lo que se quedarán con Militao, Alaba, Nacho y alguien del filial.

El Real Madrid no fichará a ningún otro central

Jesús Gallego también estuvo en 'El Larguero', en donde aclaró que no está claro que Vallejo vaya a salir. "El Madrid cuando pensaba que se iba a ir Ramos y que se iba a ir Varane ya estaba en contacto con Alaba y pensó en fichar a otro, pero no contaban con los cuatro meses de Militao, en donde ha crecido mucho y se ha convertido en alguien importante", confirmó Gallego.

Respecto a la salida del central frances, el Madrid ha intentado que Varane renueve con una subida importante de su ficha. El jugador se justifica afirmando que lleva ya diez años en el club y ha dicho muchas veces que quiere nuevos horizontes. Además, en la Premier hay más dinero y le van a pagar más. Él ya ha dicho que no va a aceptar la renovación y ahora tendrán que ponerse de acuerdo tanto Real Madrid como Manchester United. "Esta es, quizá, la mejor operación para sacar cerca de cincuenta millones de euros", concluyó Jesús.

Por último, señaló que Bale ha decidido que no se va a ir cedido a ningún sitio y que tampoco se va a marchar rumbo a la liga americana. "Quiere cumplir su contrato en el equipo blanco y ahora tienen un problema", dijo Gallego. El galés pasa a ser futbolista extracomunitario, por lo que habría cuatro jugadores, por los tres que permite la norma.

Por último, respecto al actual mercado de fichajes, el Madrid decidió hace tiempo que su único fichaje sería Mbappé o Haaland. Lo del noruego está imposible, porque el Borussia ya ha comunicado que no lo va a vender este verano. Lo de Mbappé también está muy complicado porque al PSG no le hace falta el dinero. Además, lo de Lewandowski es una opción que ni se plantean por su edad y porque no supondría incorporar a un jugador franquicia.