Ribera ve "preocupante" que las eléctricas oferten cara energía de producción barata y les pide "reflexión"

La vicepresidenta tercera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, responde a las preguntas de Aimar Bretos en Hora 25 justo el día en el que el precio de la luz en el mercado mayorista alcanza su máximo histórico en España. Esto tiene también sus consecuencias en la factura de los ciudadanos, que desde hace varias semanas observan cómo sus recibos a final de mes no paran de engordar. Así, el Gobierno de momento ha aprobado eliminar el IVA de la luz para teóricamente acabar con los llamados beneficios caídos del cielo de las eléctricas, sin embargo no se prevé que tenga efectos a corto plazo. En este contexto, preguntamos a la ministra por la actitud del Ejecutivo y los planes para acabar con este efecto perverso del sistema.

El sistema energético español

El mensaje más importante tiene que ver con el precio de los combustibles fósiles que es el más volátil y el que probablemente siga manteniéndose al alza. Es verdad que el gas natural puede caer empicado si los productores empiezan a exportar con mucho más volumen. Hay mucha más demanda, que coincide con la recuperación y con los mercados asiáticos que están transformando sus propios sistemas energéticos. Todo esto incide, pero además en Europa tenemos que pagar el CO2 emitido al quemar combustibles fósiles. Por tanto tenemos una espiral de precios altos para el gas. Pero el elemento que explica que suba toda la electricidad está en un diseño del mercado eléctrico común en Europa que pretendía o buscaba la simplicidad de los mercados nacionales y que reconocía que toda la electricidad generada cada hora debía retribuirse al precio de la más cara. Esto tenía sentido cuando el coste de generación con las distintas tecnologías era más o menos parecido. O tiene sentido cuando mercados eléctricos como el polaco o el alemán cuentan con una presencia muy importante de energía cara. No tiene sentido en una situación como la nuestra, donde la mayor parte de la generación tiene costes más bajos que este pequeño 10%-15% de energía proveniente del gas. Esto nos hace plantearnos que es importante cambiar esa regla de mercado, adecuarla a la fase de transición que estamos viviendo. Hay algunas cosas que se pueden cambiar a nivel doméstico, pero otras dependen del marco europeo.

El modelo de subastas

España tiene la fuerza que tiene, pero somo 27 estados miembro en la comisión. Al margen de esto, hay algunos elementos que tenemos que trabajar nosotros aquí. No solo hemos trabajado para que el autoconsumo gane peso, sino para que el mercado mayorista no sea el hegemónico. A nivel europeo queremos impulsar las medidas más sencillas a corto plazo, por ejemplo subastas por tecnologías o por disponibilidad y capacidad de energía y con eso poder propiciar una solución de precios medios. Más del 80% de la producción eléctrica en nuestro país tiene unos costes de generación muy por debajo al precio que se está retribuyendo. Igual que ocurre con la señal de CO2.

¿Qué pasa con los derechos de emisión?

Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca y desde que el Consejo Europeo iba a aumentar la ambición de Europa, los inversores se empezaron a poner serios con algo que veían como una 'commodity' y no como una señal que facilite las necesidades de inversión. La capacidad de control sobre los derechos del mercado puede funcionar muy bien con una limitación sobre quién puede operar en él. No se ha tomado suficientemente en serio la trascendencia política que tiene gestionar esta transición. Creo que estamos en un momento de confusión. Aquellas economías que van apuradas tienen un perjuicio muy grande como consecuencia del aumento de la electricidad. Creo que lo que cabe esperar de los gobierno es que hagamos las cosas fáciles. Creo que a las eléctricas tampoco les interesa verse en la diana, por mucho dinero que estén ganando a corto plazo.

¿Y las eléctricas?

Yo les he trasladado que siendo perfectamente compatibles con la ley que hagan ofertas en esas subastas de la generación que producen al coste de oportunidad que calculan que sería el megavatio producido con lo más caro, pues es preocupante que haya muchas horas del día donde el precio lo esté marcando una tecnología mucho más barata pero que estén incorporando el coste de oportunidad. Ellos adecuan sus capacidades a las reglas que tienen, ellos saben que se va a pagar al precio más caro. Por tanto, como el gas está caro pues ellos ofertan a un precio caro. Eso en el marco actual lo pueden hacer. Segundo, la CNMC sigue de cerca sus movimientos para evitar que pueda producirse una alteración en los precios del mercado incompatible. Tercero, el marco hay que cambiarlo y mientras tanto hay que hacer una reflexión colectiva de cuánto de soportable es esto.

¿Cuándo acaban los beneficios caídos del cielo?

Queremos mandar esto al Congreso muy rápido, a ser posible antes de vacaciones. Y en teoría podría tener una tramitación urgente, acelerada y que el Senado lo apruebe también rápidamente y pongamos tenerlo en el otoño cuanto antes.

¿Qué nos cabe esperar a corto plazo?

Esto siempre tiene un factor de incertidumbre. Desde que Rusia decida abrir el grifo del gas, hasta que incluso haya factores meteorológicos. El año 2020 fue el año de récord de precios bajos. La demanda de electricidad cayó menos de lo que imaginábamos que iba a caer. Hubo una diferencia tan grande en el precio como consecuencia de no utilizar combustibles fósiles. Yo creo que la combinación de distintos factores en estos meses nos puede cambiar la perspectiva, pero es verdad que hoy por hoy cuando observamos cuáles son las previsiones están dando señales que prevén que el gas va a seguir caro y el CO2. Lo responsable por nuestra parte es mandar esta señal de que los precios van a seguir caros.

Creo que coincidimos todos en que tenemos que respetar el marco europeo y constitucional, no veo razonable decir que nos vamos a saltar las reglas europeas o que vamos a nacionalizar las compañías eléctricas para vender la electricidad desde el Estado de otra manera.

La respuesta de Europa

Están viendo una foto macro donde siguen pensando que la señal de precio del CO2 es muy importante y les preocupa que países donde es muy importante el peso de los combustibles fósiles no hagan la transición a tiempo. Hay que intervenir dentro del marco regulatorio pensando en alternativas más adecuadas y pensar cómo mantener los beneficios sin que preocupe o perturbe de manera regresiva a los consumidores. Hay una percepción de urgencia, es simplemente una administración más lenta, donde hay que poner de acuerdo a muchas instituciones. Lo más importante es la sensibilidad social, no podemos impulsar medidas que tengan un impacto regresivo. El marco regulatorio tiene efectos más progresivos o regresivos.

¿Qué respuesta dan las eléctricas?

Mi impresión es que para ellas esto tampoco es bueno, aunque puedan estar teniendo beneficios altos en el corto plazo. Son sectores done la permanencia en el tiempo es grande. No es una industria especulativa, sino que aspiran a permanecer en el tiempo. Su realidad de hoy no tiene nada que ver con la de hace 20-30 años. Me parece que es capital que en su propio planteamiento busquen cómo ofrecer respuestas en la medida en que tengan capacidad de hacerlo. Siento que en general han estado muy abiertas a que mientras estamos en situación de crisis no pueden cortar la electricidad en hogares vulnerables. Lo cierto es que ellas mismas se daban cuenta de que no podía ser. Otra cosa es cómo incorporan en sus ofertas algo diferente a la regulación. Tienen que pensar qué margen tienen dentro de este marco normativo y apurarlo al máximo.

Los lobbies

Aquí no se aprueba nada al dictado de ningún sector, de nadie. Aquí se aprueba lo que es mejor para el interés general. Jorge Fabra se refiere a un asunto al que ha dedicado buena parte de su tiempo. Más de veinte años después es muy complicado hacer una valoración de contabilidad analítica de lo que ocurrió hace veinte años. Estamos en las primeras fases de una transición sistémica notabilísima. Tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en que esto funcione. En España hay una sensibilidad respecto al peso relativo en términos de volumen de negocio del sector eléctrico, no creo que sea bueno para nadie que la gente piense que le están engañando. La sensación de que pueda haber alguien que piense que los decisores públicos toman decisiones al dictado de las compañías no creo que sea justo, no creo que sea la regla en ningún caso. Todo el tema de las puertas giratorias tiene que ver con eso. Aquí no se adopta ninguna decisión sobre la base del interés de ninguna empresa en concreto. No es así, no es verdad.

La conversación con Sánchez

Le preocupa, quiere que haya una recuperación inclusiva, orientada hacia los retos que puedan surgir y sobre todo en términos de cohesión social y territorial. A nadie le gusta que los ciudadanos estén preocupados o inquietos y merecen que todos demos lo mejor de nosotros mismos para dar la mejor respuesta.