El fotógrafo que ha retratado cinco décadas de juventud: "¿Por qué generación Z? ¿No va a haber más?"

La exposición ’Ficciones’ comisariada por Sema d’ Acosta en la Sala Atín Aya de Sevilla recoge 140 retratos realizados en 23 ciudades de tres continentes distintos: América, Asia y Europa. En ella se puede encontrar la mirada del fotógrafo de la Movida, que empezó su carrera enfocada en lo local y ha terminado en lo global.

El fotógrafo gaditano Miguel Trillo lleva cinco décadas fotografiando las narrativas de las nuevas generaciones. Aunque parezca mentira, existe un punto en común entre los jóvenes que vivieron la Movida madrileña y aquellos que van a las convenciones manga: la ilusión. Sin embargo, la globalización ha interpuesto un abismo entre ambas juventudes. Actualmente la tecnología ha abierto una ventana al mundo en la habitación de cientos de jóvenes en cualquier parte del planeta.

Miguel Trillo se ha asomado a ’La Ventana’ para analizar estas transformaciones y ha explicado:” antes uno se hacía punki de oídas o heavy por la radio. No había imagen. Ahora se abre el móvil y aparecen tantas imágenes que el que se hace otaku ha tenido que desechar antes muchas otras estéticas”.

Bangkok 2016 / Miguel Trillo

¿Cómo es la juventud ahora?

Su fascinación por ese impulso que surge de la juventud, desafiante y descarada porque aún piensa que todo es para siempre, le lleva a cuestionarse el tratamiento que reciben los jóvenes:” no son un colectivo. No solemos hablar de los adultos como si fueran uno, porque hay muchas diferencias. Pues lo mismo pasa con ellos”. Tampoco entiende el nombre de Generación Z: “¿Por qué la última letra? ¿Acaso no va a haber más?”.

Después de más de diez años retratando la nueva generación ha percibido que las tendencias ahora se gestan en el sudeste asiático. Concretamente en Japón y Corea del Sur. ¿Por qué en esta región? Sencillamente por el desarrollo tecnológico que lleva impulsando a estos países desde hace años a situarse en la vanguardia global. Las cámaras de Trillo llevan décadas viniendo de Japón.

Los Ángeles 2016 / Miguel Trillo

Japón es el futuro

Madrid 2015 / Miguel Trillo

Actualmente llevan todo un paso más allá. Es el caso de la cantante Hatsune Miku que cosecha un enorme éxito. Su peculiaridad principal es que no existe. Al menos no en el plano físico. Es una idol virtual. “Ella actúa va de gira y el público está encantado. De la parafernalia del mechero de los años 80 se pasó a los teléfonos móviles. Ahora en estos conciertos van con palos de luz, todos de colores y aquello es un festival precioso”.

La omnipotencia de la ficción

Tampoco existen los iconos referenciales del pasado. Algunos personajes de los que se disfrazan en las convenciones mangas provienen de videojuegos o incluso de su propia generación. El género, la religión, las nacionalidades se diluyen en un universo nuevo y compartido por todos. Se encuentran listos para ser fotografiados en cualquier momento. Y allí se encuentra Miguel Trillo, listo también con su objetivo para inmortalizar unas corrientes que les sobrevivirá.