"Tiene algo de lo que adolece el Real Madrid": El fichaje que subiría un escalón el nivel del conjunto blanco

Antonio Romero, Antón Meana, Roberto Trashorras, José David López y Miguel Martín Talavera fueron los invitados de lujo de un Sanedrín que analizó la actuación de la selección olímpica en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio, además de la última actualidad del Real Madrid.

La plantilla del Real Madrid

El poco movimiento que está habiendo en las oficinas blancas de cara a la próxima temporada preocupa a los aficionados madridistas. Sin embargo, algunos rumores sitúan al Real Madrid detrás de un jugador del Bayern de Munich, León Goretzka. Cómo ya sucedió con Kroos y más recientemente con Alaba, los blancos andan al acecho de un jugador que termina contrato el año que viene.

Así definía Antonio Romero la posible contratación del jugador alemán: “Goretzka tiene algo de lo que adolece el Real Madrid. Los jugadores de la plantilla actual tienen mucho juego, pero les falta gol. Goretzka aúna el buen juego y además tiene llegada”.

Respecto a la defensa, Romero catalogaba como “corta” los cuatro centrales que formarían parte del primer equipo el año que viene: “Si vemos la mejor versión de Militao y la de Nacho. Has dejado escapar de Ramos y llega Alaba que vamos a ver cómo le sienta el traje de central al austriaco. Y veremos Chust que le colocan como cuarto central y es un marrón para él”.

España no pasa del empate a cero en los Juegos Olímpicos

La selección de Luis de la Fuente no arrancó con el mejor pie la cita olímpica. Los egipcios propusieron un juego muy duro y los goles no llegaron. Además, malas sensaciones debido a las lesiones de Mingueza y Ceballos.

Antonio Romero defendió la superioridad en cuanto a jugadores de primer nivel europeo frente al resto de combinados nacionales: “Cuando lees la alineación por la mañana con todos los que participaron en la Eurocopa y los cupos no encuentro otra selección más favorita para ganar la medalla de oro, pero esto es futbol. He visto a una selección cansada y cuando se ha tenido que marcar Ceballos se ha notado”.

Las comparaciones entre selección absoluta y olímpica se han realizado durante todos estos días y lo cierto es que pese a comenzar ambas selecciones con un empate, las sensaciones no son iguales: “Al final va a ser una lucha de supervivencia. Si tienes mala suerte y se lesionan dos jugadores pues la cuesta se empina mucho más. Hay una diferencia muy grande. En los peores partidos de Luis Enrique el problema es de acierto, no futbolístico. Hoy no hemos generado como lo hicimos en la Eurocopa. Nos falta frescura y chispa. Tenemos que agitar la coctelera. Más allá de nombres necesitamos a gente que esté en mejores condiciones” aseguró Miguel Martín Talavera.

Roberto Trashorras pidió una mayor implicación de los jugadores de primer nivel para lograr alguna medalla: “Es un equipazo. Gente con muchísimo talento también en el banquillo. Falta viveza y falta chispa. Por momentos parecía que sí y la actuación de los jugadores de nivel no ha sido la esperada. En el momento que recuperen el tono físico son jugadores de primeras categorías y muy poquitas selecciones podrán competir con ella”.

José David López por último hizo hincapié en el poco acierto que ha tenido Luis de la Fuente a la hora de realizar los cambios y revolucionar el partido: “La Copa África es en la que menos se juega y yo hoy me esperaba algo así. El partido era fácilmente pronosticable y conforme ha ido cambiando el partido, Luis de la Fuente no ha sabido leer lo que necesitaba el partido. Ceballos es insustituible y se ha notado mucho”.

Marco Asensio y su actuación en estos Juegos Olímpicos

Uno de los cupos elegidos por Luis de la Fuente para estos Juegos Olímpicos de Tokio no ha cuajado una buena actuación en el primer partido. Marco Asensio estuvo poco participativo y así lo reflejaron los miembros de El Sanedrín:

Antonio Romero usó los porcentajes para definir como es el estado de forma actual del futbolista del Real Madrid: “Ni mete la pierna, es un gesto claro de un futbolista que no va al 100%. La pregunta es si es por la rodilla, por el tema físico o por miedo a recaer. Ahora Asensio toca atrás, ni desborda ni lo intenta. Tiene mucha calidad, pero ahora mismo no está a un 40% de lo que fue antes de la lesión”.

Miguel Martín Talavera también acusó su ausencia en el partido de hoy como una posible falta de actitud: “Él va como uno de los tres mayores y no ha estado en la Eurocopa, por lo que debe ser importante. Tiene que ver con la actitud. Dani Olmo ha tenido un partido muy malo, pero lo ha intentado. Asensio no da ese paso adelante, está muy escondido”.

Roberto Trashorras también vio a un Asensio con falta de confianza durante el partido de ayer: “La sensación es que va con miedo. Va con miedo a algunos cruces. Le falta esa intensidad que se requiere. No está fino y España lo necesita. Es un jugador que necesita mucha confianza. Me falta ese desparpajo y esas ganas de agradar que veía antes. Hoy tenía que salir al partido de otra manera y hablo de intensidad. La sensación es que no está cómodo, tiene un gran potencial, pero algo le falta ya sea mental o físico”.

La grave lesión del mallorquín le ha hecho pasar de ser una estrella a no cumplir las expectativas, y así lo contó Antón Meana: “Tiene que dar un paso al frente. Ha sido estrella del Madrid en algún momento y está llamado a serlo de la selección. Ya ha pasado un tiempo importante desde la recuperación. Le han señalado una vez más como una decepción. Asensio antes no era así, era inconformista”.

José David López finalizó El Sanedrín indicando que fue un partido en el que ninguno estuvo en su mejor versión: “Tampoco han estado bien ni Oyarzabal ni Dani Olmo. Su carrera lo necesita. Tiene una cita fundamental porque le han superado por todos los lados. Es una de las caras hoy, pero no se le puede señalar solo a él”.