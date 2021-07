La leyenda de Maialen Chourraut se ha elevado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a niveles históricos al colgarse su tercera presea olímpica consecutiva. En esta ocasión, la piragüista se ha llevado una plata que premia un ciclo con numerosos obstáculos de los que ha querido acordarse mientras saborea la gloria. "Cada medalla es muy importante, pero mucho más importante es el camino y lo que aprendemos en él", ha destacado con Yago de Vega en El Larguero.

"Estar hoy ahí ha sido toda una alegría", reflejó horas después de su tercer podio olímpico. "He jugado la baza de la experiencia. Sé que no soy tan rápida como Jessica Fox y Ricarda Funk (las otras medallistas). Me ha costado aceptarlo y ha hecho que mi ciclo fuera difícil", aseguró, poniendo sobre la mesa su ejercicio mental para devolver su mejor nivel en el momento clave. "Era una nueva competición, el cronómetro empieza desde cero, he jugado las cartas que tenía y ha salido bien".

Chourraut también contó su reacción nada más completar su descenso en eslalon: "Cuando he visto mi tiempo, lo primero que he hecho ha sido mirar a la cámara para enviar besos a mi hija, a mi familia y a todos. Estaba satisfecha, no del todo, pero bastante. Con eso estaba en paz conmigo misma y después me han ido poniendo al día", explicó, poniendo el broche a una Olimpiada más larga de lo habitual a causa de la pandemia. Antes, su medallero particular había incorporado un bronce de Londres 2012 y un oro de Río 2016.

"Me ha venido bien que el ciclo se alargue"

"Ha sido duro y largo. Ha sido un ciclo olímpico en el que me ha venido bien que se alargue un año, pero me ha dejado un poquito tocada", aseveró, aunque insistiendo en que "la esperanza no la he perdido en ningún momento".

La jornada del martes ha sido de celebración, con cariño especial para su hija Ane, y para el recuerdo de todas las circunstancias superadas hasta llegar al segundo escalafón en Tokio. "Cada medalla es muy importante, pero mucho más importante es el camino y lo que aprendemos en él. Muchas veces vuelves a casa con un mal resultado, pero hay que darle valor al camino", expresó Chourraut, deseosa de disfrutar su momento a sus 38 años sin querer mirar a posibles objetivos próximos como el de París 2024: "Hay que vivir el presente".