La selección española de fútbol cierra la fase grupal en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 enfrentando a Argentina en un duelo desde lo más alto de la clasificación (miércoles, 13:00 hora peninsular). Bajo palos estará con España salvo sorpresa mayúscula un Unai Simón que ha sido fijo en los encuentros previos y que ha vivido desde allí unas decisiones arbitrales de lo más controvertidas, aunque el guardameta considera en El Larguero que ante esta situación "no podemos excusarnos".

Antes de ello, el arquero analizó el papel de menos a más de 'La Roja'. "El partido contra Egipto hay que tener en cuenta que venimos en una dinámica de pretemporada. Hay que tomárselo de esa manera y darle el mérito que tuvimos, que para ser el primero después de unas vacaciones la gente respondió muy bien tanto a nivel físico como de calidad", rescató, apuntando ya a la cita ante los argentinos: "Si seguimos esta dinámica ascendente podremos ganar y pasar a cuartos como primeros de grupo".

"Contra Egipto creo que fue injusto el 0-0, pero el fútbol es así y hay que asumir cuando no quiere entrar la pelota. Sabíamos que si seguíamos así podríamos hacer varias cosas, y al final con Australia acabó entrando. Queremos dominar los partidos con el balón, es imprescindible que pueda dominar más que el rival y a partir de ahí ocasiones. Cuantas más crees, más posibilidades tenéis de ganar", añadió, además, realizando una comparativa reveladora: "Brasil o Egipto llevaban unos meses ya trabajando. Nosotros llevamos tres semanas juntos y contamos con ese pequeño hándicap en nuestra contra, pero no nos sirve de excusas".

En particular, Unai Simón ha enganchado su temporada con el Athletic Club con la Eurocopa más los Juegos Olímpicos. "Desde marzo/abril ya contaba con este tipo de verano personalmente. Como portero físicamente no requiere mucho cansancio, es más lo mental. Ya sabía cómo iba a estar entre Eurocopa y JJOO y creo que lo estoy llevando muy bien. Estos días no hacemos gran número de cargas y rápidamente tienes que pasar página del partido anterior", aseguró.

Unai Simón, indiscutible también en la Eurocopa 2020 / Getty Images

"No podemos excusarnos por el arbitraje"

En el fútbol olímpico, una de las notas discordantes están siendo las decisiones arbitrales que de momento han dado la espalda a los intereses españoles. "No estamos viviendo un arbitraje igual al que estamos acostumbrados en Liga o en la Eurocopa", reconoce Simón, centrado aun así en lo que está en su mano.

"Por mi parte, creo que son cosas externas a nosotros, tenemos que intentar hacer nuestro fútbol independientemente del arbitraje. Es acostumbrarse, no podemos excusarnos por un arbitraje cuando en 90 minutos lo que cuenta es nuestro fútbol y las ocasiones que hagamos", admitió, sin querer pensar siquiera en unos días de descanso: "No tengo ganas de vacaciones, tengo ganas de juntarme con mis compañeros".