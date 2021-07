García Page: "La Constitución admite un nivel de tontería política enorme"

Este viernes se celebra en Salamanca la conferencia de presidentes a la que no acudirá Pere Aragonès, presidente de Cataluña; a la que no está confirmada la asistencia de Iñigo Urkullu y la que podría ser la última de Isabel Díaz Ayuso "mientras estas conferencias no se programen y no se traten de acuerdo al reglamento". El pasado lunes, Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, reclamaba en Hoy por hoy que esta reunión fuera más que una "foto bonita".

"En España hacemos todo con un nivel de decibelios altísimo"

Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, apunta en Hoy por Hoy a la necesidad de que se reflexione entre todos los presidentes de la finalidad de estas conferencias. "Vamos allí a plantear cuestiones sólo par nuestra región y deberíamos sacar propuestas útiles para todos", añade, y recalca la necesidad de aclarar lo que sí y lo que no es una conferencia de presidentes.

En este sentido, García Page defiende el buen ambiente durante todas las reuniones que han mantenido en los últimos meses, pone en valor que "desde independentistas hasta PP y PSOE han tenido patrón de comportamiento para sentirnos orgullosos" y lamenta que "en España casi todo lo hacemos con un nivel de decibelios altísimo".

"El Gobierno ha aguantado críticas e insultos. Cuando convoca conferencias es un ruido que se podría ahorrar y dentro es un debate en el que se buscan puntos en común", añade el presidente castellano-manchego en defensa de la decisión de Sánchez de seguir convocando este tipo de reuniones, a la par que invita a los gobiernos vasco y catalán a formar parte de estas reuniones. "Creo que Pere Aragonès no tendría ningún problema en asistir, más allá de que son esclavos de su propia retórica", comenta García Page, quien recuerda que "tenemos una Constitución de lo más generosa, incluso quien le da patadas tiene cabida".

Llamamiento a los independentistas a formar parte de la conferencia

Además, Page argumenta que los partidos independentistas se presenten a las elecciones para "gobernar en Madrid" pero que hay que asistir a todas las instituciones.

En otro orden de cosas, García Page defiende las vías de diálogo, pero se opone rotundamente a "hablar o a intentar pactar cómo romper la Constitución". "Las malas formas no han hecho más que inflamar. Las encuestas ya recogen una fatiga de las bases independentistas, porque están preparados para la retórica y el insulto, pero no para los abrazos", advierte.

"Pero, ¿cómo que España multinivel?"

Por último, sobre el término la "España multinivel" que ahora impulsa el PSOE en un nuevo enfoque hacia Cataluña, García Page lamenta que "todos los días se inventan un término en España" e incide en que "España es lo que pone la Constitución. ¿Pero cómo multinivel? En derechos y oportunidades no puede haber niveles"

"La Constitución admite un nivel de tontería política enorme. Es tan amplia y generosa que algunos piensa que es ilimitada y no es eso. Tiene límites y hay que defenderla entre todos", zanja.