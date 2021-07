López Miras, en Hoy por hoy

Salamanca acogerá este viernes la conferencia de presidentes en la que se reúnen los líderes de las autonomías con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una reunión que anunciaba el propio Sánchez en su entrevista en la SER el pasado 28 de junio.

A la reunión no acudirá Pere Aragonès, presidente de Cataluña, está en duda la presencia de Iñigo Urkullu, presidente del País Vasco, y Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, advertía de que será la última a la que acuda "mientras estas conferencias no se programen y no se traten de acuerdo al reglamento".

Pedro Blanco entrevista a Fernando López Miras, presidente de Murcia, en Hoy por hoy a partir de las 9:05 horas y le preguntará por las expectativas ante una conferencia clave para tratar los Fondos Europeos de Recuperación, entre otros asuntos.